Британский коллекционер нашел в советском танке 2 миллиона фунтов золотом

Британец Ник Мид, коллекционирующий военную технику, купил на интернет-аукционе eBay советский танк Т-54. Танк обошелся Миду в 37 тысяч долларов, но в отсеке для горючего коллекционер обнаружил пять золотых слитков весом в пять килограммов каждый, сообщает The Sun.

Общая стоимость слитков составляет около двух миллионов фунтов стерлингов (2,5 миллионов долларов).

Т-54 принадлежал ВС Ирака и участвовал в Войне в Персидском заливе. По мнению коллекционера, золото было украдено из хранилищ Кувейта и спрятано в бак иракскими военными.

В коллекции Мида, 55-летнего фермера из графства Нортгемптоншир, около 150 единиц военной техники.





