В ходе визита в Москву Тиллерсон не планирует встречаться с Путиным

В графике президента РФ Владимира Путина не зафиксировано время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который прибывает в Москву 11 апреля с официальным двухдневным визитом.

Об этом пишет в понедельник, 10 апреля, информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Никаких встреч мы не анонсировали. И пока до сих пор в графике президента встречи с Тиллерсоном нет. Если она появится, вы знаете, насколько я понимаю, он приезжает и будет вести переговоры с нашим министром иностранных дел, если такая встреча появится, то мы соответствующим образом вас информируем", – сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Тиллерсона.

Накануне британская газета The Sunday Times утверждала, что в ходе визита Тиллерсон может обвинить Россию в сокрытии военных преступлений, совершаемых режимом Башара Асада.

В другой статье этого же издания данную информацию подтверждалт министр обороны Великобритании Майл Фэллон. Накануне глава МИД страны Борис Джонсон отменил визит в Россию, заявив, что Тиллерсон донесет "единую позицию" стран G7.

По данным The Sunday Times, Тиллерсон предъявит Москве доказательства того, что "Россия знает и пытается скрыть тот факт, что Асад применил ядовитый газ зарин". Госсекретарь США, по сведениям издания, обвинит Россию в нарушении соглашения от 2013 года о контроле над уничтожением сирийского химического оружия, и заявит, что Москва пренебрегла своими обязательствами.

На этих же версиях акцентирует внимание министр обороны Фэллон: "Если Россия не желает нести ответственности за будущие атаки, Владимир Путин должен выполнить свои обязательства: окончательно уничтожить арсенал химических вооружений Асада и в полном объеме подключиться к миротворческим усилиям ООН".

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что отстранение от власти Асада – один из приоритетов ближневосточной политики Вашингтона.