Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич переехал из Израиля в Великобританию

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый во взяточничестве, не явился 10 апреля на допрос в четвертое главное следственное управление СК в Екатеринбурге и переехал из Израиля, где он находился в последнее время, в Великобританию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова.

По его словам, Юревич не смог прилететь в Россию "по состоянию здоровья". "Согласно медицинскому документу от группы врачей в Лондоне, ему требуется лечение онкогематолога", – сказал Трунов. Он добавил, что обследования займут "не менее месяца".

По словам адвоката, в данной ситуации следователь должен доставить повестку на допрос лично Юревичу. Также Трунов добавил, что сегодня защита попросит следователя отложить допрос на месяц, чтобы Юревич смог на него приехать, передает ТАСС.

NEWSru.com отмечает, что это уже третий раз, когда Юревич не является на допросы. Ранее его вызывали в СК 17 и 20 марта 2017 года. После третьей неявки следователи обещали объявить экс-губернатора в розыск.

29 марта в доме Михаила Юревича, где он не живёт уже три года, сотрудники Следственного комитета и оперативники ФСБ произвели обыск.

Напомним, что 16 марта правоохранительные органы РФ возбудили уголовное расследование в отношении Михаила Юревича. Ему инкриминируется получение взятки от Виталия Тесленко. По версии следствия, это преступление было совершено в 2012 году, когда Юревич руководил Челябинской областью, а Тесленко возглавлял местное министерство здравоохранения.

В 2014 году Виталий Тесленко был приговорен к семи годам лишения свободы и выплате 300 млн рублей штрафа по обвинению во взяточничестве.