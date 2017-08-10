На севере Москвы до смерти избит мужчина

В Москве двое неизвестных преступников до смерти избили мужчину. Инцидент произошел в среду, 9 августа, в Дмитровском районе, на севере российской столицы, передает агентство "Москва".

"На Ангарской улице в районе дома номер 39 двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения, от которых он впоследствии скончался", – сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника "Москвы", нападение на мужчину было совершено около 17:00 по московскому времени. Сотрудники полиции ведут розыск преступников по приметам.