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В мире

На севере Москвы до смерти избит мужчина

время публикации: 01:01 | последнее обновление: 01:21 блог версия для печати фото
На севере Москвы до смерти избит мужчина

В Москве двое неизвестных преступников до смерти избили мужчину. Инцидент произошел в среду, 9 августа, в Дмитровском районе, на севере российской столицы, передает агентство "Москва".

"На Ангарской улице в районе дома номер 39 двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения, от которых он впоследствии скончался", – сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника "Москвы", нападение на мужчину было совершено около 17:00 по московскому времени. Сотрудники полиции ведут розыск преступников по приметам.

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