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В Домодедово задержан пассажир израильского рейса, "начиненный" бриллиантами

время публикации: 22:04 | последнее обновление: 22:24 блог версия для печати фото
В Домодедово задержан пассажир израильского рейса, "начиненный" бриллиантами

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово задержали пассажира рейса на Израиль, который собирался провезти бриллианты на сумму 840 тысяч шекелей.

На сайте Федеральной таможенной службы говорится, что мужчина прошел через "зеленый" коридор, заявив таким образом об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако таможенникам поведение мужчины показалось подозрительным, и они попросили пройти его для личного досмотра.

Во время личного у гражданина был обнаружен полиэтиленовый сверток, сокрытый внутриполостным способом. В пакете находились 17 прозрачных бесцветных камней. Согласно заключению эксперта обнаруженные камни – это бриллианты весом от 1,1 до 3,1 карата различных форм огранки: круглая, "принцесса", "овал", "триллиант", "сердце", "изумруд". Мужчина утверждал, что вез камни в подарок родственникам.

Отметим, что заметка на сайте ФТС называется "бриллианты в укромном месте".



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