Самолет ВВС России совершил наблюдательный полет над Вашингтоном

В среду, 9 августа, российский военный самолет Tу-154 совершил наблюдательный полет над американской столицей в рамках Договора по открытому небу, предусматривающего государствам-участницам договора совершать полеты над территорией друг друга.

Издание Politico сообщает, что самолет российских ВВС сделал несколько кругов над Вашингтоном, а также летал над Вирджинией, Пенсильванией и Нью-Джерси.

По словам представителя Пентагона, полет был согласован. Российская сторона предупредила США о полете за 72 часа, как обязывает договор. Также сообщается, что на борту российского самолета были американские наблюдатели.

Издание также сообщает, что это уже десятый наблюдательный полет российских ВВС над территорией США в этом году.