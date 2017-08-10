Советник Трампа: "Вашингтон более не намерен мириться с агрессией КНДР"

Себастьян Горка, советник президента США по национальной безопасности, заявил, что Вашингтон не намерен мириться с агрессивной риторикой КНДР и "примет соответствующие меры" для защиты от угроз со стороны Северной Кореи, которая планирует обстрелять ракетами с ядерными боеголовками тихоокеанский остров Гуам, являющийся американской территорией.

Данное заявление было сделано в четверг, 10 августа, в интервью программе Hannity, идущей на телеканале FOX News.

"Дональд Трамп недвусмысленно заявляет: он более не намерен мириться с ядерными угрозами КНДР и использует все возможности для защиты США и граждан страны", – приводит сайт телеканала слова Горки.

Он подчеркнул, что не намерен разглашать какие именно меры примет Трамп и каков будет сценарий, поскольку Белый дом считает нецелесообразным раскрывать секреты – ни в покере, ни в геополитике.

"КНДР – это ужасный, ужасный режим, худший из всех, которые мы видели, включая СССР. Этот народ – пария, они грубейшим образом нарушают международные законы в отношении ядерного оружия и баллистических ракет, и нашему терпению приходит конец", – заявил советник президента.

Напомним, что накануне с аналогичным заявлением выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис, пообещавший "уничтожить северокорейский режим и народ этой страны" с помощью военных действий.

"Воевать с Америкой – это самоубийство, мы не просто сверхдержава, мы – самые сильные в мире. История еще не видела народа столь мощного, как наш великий народ. КНДР должна понять: пришло время покончить с шантажом. Если вы вступите в войну с Соединенными Штатами Америки, вы проиграете", – так завершил свое выступление Себастьян Горка.