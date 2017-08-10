"Зеленая партия" Германии требует Бундестаг расследовать деятельность иранских организаций

Партия "зеленых" Германии обратилась в канцелярию Ангелы Меркель с письмом, призывающим расследовать деятельность иранских и проиранских организаций, в частности Исламской академии Германии и Исламского центра в Гамбурге.

О документе, озаглавленном "Направление шиитских ассоциаций и их связь с иранским режимом", пишет издание The Jerusalem Post.

В документе фигурирует 21 вопрос по поводу деятельности исламских организаций, которые, по мнению "зеленых", связаны с Ираном и занимаются антиизраильской работой внутри Германии.

Авторы письма требуют правительство проверить деятельность активистов "Хизбаллы" в Германии, в частности в Исламском центре в Гамбурге.

"Зеленые" ссылаются на опубликованный отчет германских спецслужб, согласно которому, проиранские организации в Германии "являются инструментом иранских властей".