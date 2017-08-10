Автомобильный теракт в окрестностях Парижа: обнародовано имя подозреваемого

Аму Бенлатреш, 36-летний уроженец Алжира, подозреваемый в совершении автомобильного теракта в одном из богатых пригородов Парижа, не имеет криминального прошлого, не известен спецслужбам Франции, и не замечен в связях с радикальными исламистами.

Об этом пишет в четверг, 10 августа, новостное агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции.

В минувшую среду полиция обыскала несколько домов, где проживают предполагаемые сообщники подозреваемого, который накануне совершил наезд на группу военнослужащих 35-го пехотного полка, задействованных в операции "Сентинель", в парижском пригороде Леваллуа-Перре. В результате этого инцидента пострадали шесть человек, состояние троих из них медики оценивают как тяжелое.

Позже в среду полицейские арестовали подозреваемого в этом преступлении на автотрассе – в 260 км к северу от столицы. В ходе задержания злоумышленник был ранен.

Это преступление расследуют отдел полиции по борьбе с террором совместно со службой контрарзведки DGSI, что является косвенным признанием: происшедшее было терактом.

Согласно заявлению мэра Леваллуа-Перре, сделанному через некоторое время после инцидента, автомобиль марки BMW был запаркован рядом с казармой французских военных, и начал движение, когда из казармы вышла большая группа военнослужащих. По мнению мэра, это указывает на то, что наезд был запланирован.