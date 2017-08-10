Попугай Рокки помог полиции задержать вора, совершившего серию краж в Кенте

Вор-домушник по имени Виталий Киселев ограбил несколько квартир в британском графстве Кент и успешно скрывался от полиции. Но серый африканский попугай по имени Рокки, который уже двадцать лет проживал в доме супругов Роуинг, положил конец его преступлениям.

Об этом пишет в четверг, 10 августа, местное сетевое издание Kent Online.

37-летний уроженец Литвы по кличке Бондал вынес из квартиры пенсионеров все ценные вещи на сумму 1500 фунтов стерлингов, и даже прихватил два баллона с кислородом, необходимые хозяйке дома по медицинским показаниям. Но когда он попытался унести Рокки, который обошелся супругам в 500 фунтов, тот отчаянно сопротивлялся и укусил преступника.

По каплям крови, оставшимся на месте преступления, полиция вычислила ДНК вора, чьи приметы были внесены в базу данных, и арестовала Киселева. Суд приговорил злоумышленника к лишению свободы сроком на четыре года, после отбывания которого он будет депортирован на родину.

В ходе судебных слушаний выяснилось, что Киселев промышлял кражами и в Литве и был приговорен местным судом к тюремному сроку.