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В мире

Захарченко отказался от "Малоросии": такое название вызывает отторжение

время публикации: 01:42 | последнее обновление: 01:48 блог версия для печати фото
Захарченко отказался от "Малоросии": такое название вызывает отторжение

Название "Малоросия" вызывает у общественности отторжение, поэтому в случае создания нового государства-правопреемника Украины оно будет называться иначе. Об этом в среду, 9 августа, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение", – цитирует РИА Новости заявление Захарченко, распространенное его пресс-службой.

При этом, по словам главы ДНР, дискуссия была начата не зря, так как поступило много предложений и комментариев на эту тему.

"Идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку", – сказал Захарченко.

Напомним, 18 июля глава ДНР заявил, что в связи с тупиковой ситуацией на Украине следует создать новое государство под названием Малороссия, поскольку название Украина "себя дискредитировало".

"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", – приводило слова Захарченко агентство "Интерфакс" .

Захарченко уточнил, что предлагает создать Малороссию в течение трех лет и "во избежание хаоса" ввести на этот срок чрезвычайное положение.

"Предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года, за это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну", – сказал глава ДНР.

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