"Вторжение русских": полет Ту-154 над Белым домом обеспокоил американцев

Телеканалы RT и CNN опубликовал видео пролета российского самолета Ту-154 над американским Капитолием и Белым домом, а также над резиденциями президента США Дональда Трампа, в том числе над городом Бедминстер, где сейчас проводит летний отпуск американский лидер.

Об этом сообщают в четверг, 10 августа, российские СМИ, и, в частности, информационное агентство РИА Новости.

Напомним, что в это день в американских СМИ этому инциденту было уделено особое внимание. Американцы активно обсуждают этот полет в соцсетях. Некоторые пользователи назвали этот инцидент "вторжением русских", кто-то посчитал новость фейком, а кто-то заподозрил попытку "потроллить" Трампа.

В Пентагоне же заявили, что полет Ту-154 проводился в рамках Договора по открытому небу, подчеркнув, что российские наблюдатели за 72 часа направили необходимый запрос, а на борту Ту-154 находился представитель ВВС США.

В российском минобороны уточнили, что группа инспекторов выполняет наблюдательные полеты над США на самолете наблюдения Ту-154М Лк-1 при максимальной дальности в 4,9 тысячи километров.

"Такие миссии проходят почти на регулярной основе", – объяснил представитель Пентагона, добавив, что план полета также был заранее предоставлен для утверждения американской стороне.

Российский самолет Ту-154 вылетел из Москвы в среду, 9 августа, и направился к американской границе через Рейкьявик, Исландия. Самолет вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов в районе Чинкотиг-Айланда в Вирджинии. Затем Ту-154 пролетел над загородной резиденцией американских лидеров в Кэмп-Дэвиде в Мэриленде, близ военной базы Райт-Пэттерсон в Огайо и около подземного командного пункта Маунт-Уэзер в Вирджинии, сообщает издание "Газета.ру".

Маршрут также пролегал над военной базой Эндрюс под Вашингтоном, штат Мэриленд, которая используется для организации перелетов главы администрации США, а также приема в США иностранных лидеров.

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ предоставляет присоединившимся к нему сторонам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Полеты осуществляются в соответствии с оговоренными квотами наблюдательных миссий. Он также регламентирует проведение полетов, содержит требования к самолету и установленной на нем аппаратуре для наблюдения. Документ устанавливает правила обработки полученных во время полетов сведений – собранная информация поступает в базу данных, доступную для всех участников, пишет издание.