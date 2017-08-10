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Протест израильтянина: оскорбительные граффити – напротив офиса Twitter

время публикации: 17:05 | последнее обновление: 17:05 блог версия для печати фото
Протест израильтянина: оскорбительные граффити – напротив офиса Twitter

Художник Шахак Шапира, имеющий двойное, израильско-германское, гражданство, выразил свой протест против политики социальной сети Twitter, которая недостаточно активно борется с проявлениями ненависти, с помощью своеобразной акции.

Он написал написал взятые из этой социальной сети цитаты, оскорбляющие евреев, мусульман и другие меньшинства, на стене здания, расположенного по соседству с офисом компании Twitter в Гамбурге, сообщает телеканал ABC News.

Шапира утверждает, что таких "твитов" только за последние полгода набралось не менее трехсот, а удалены из них были всего девять. Художник-акционист напоминает, что социальная сеть Facebook удаляет около 80% такого контента, и приводит ее в пример руководству Twitter.

"Если Twitter вынуждает меня видеть там подобные оскорбления, то пусть любуются ими тоже" – заявляет Шапира в видеоролике, которые разъясняет пользователям смысл его акции.

"Высказывания, которые я написал краской на стене – совсем не шуточные, это вполне серьезные угрозы физического насилия, а также гомофобия, ксенофобия и отрицание Холокоста", – говорит художник.

Представитель руководства этой социальной сети прокомментировал данную акцию, заявив, что не вмешивается в частную жизнь граждан, и напомнил, что ранее компания ужесточила правила и активизировала контроль. Он, в частности, сообщил, что в этом году из сети Twitter было удалено в десять раз больше оскорблений, чем в прошлом.

Отметим, что в Германии подстрекательство к ненависти возспринимается более болезненно, чем в других странах, не переживших опыт нацизма.

Ранее в этом году власти страны приняли ряд законов, которые предусматривают штрафы до 50 млн евро за "незаконный контент" в социальных сетях. Они начнут действовать в октябре этого года, и касаются сайтов, которые имеют более 2 млн посетителей в Германии. От них требуется немедленно удалять призывы к ненависти и другие преступные материалы в течение суток.

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