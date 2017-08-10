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В мире

Суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы журналиста РБК Александра Соколова

время публикации: 15:14 | последнее обновление: 15:28 блог версия для печати фото
Суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы журналиста РБК Александра Соколова

Тверской районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима журналиста РБК Александра Соколова, которого обвиняют в организации деятельности экстремистской организации.

Об этом сообщает в четверг, 10 августа, сайт телеканала "Дождь" со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.

Также суд приговорил Соколова к ограничению свободы сроком на 1 год. Срок наказания исчисляется с момента задержания – 28 июля 2015 года.

Кроме Соколова, про делу проходят еще три фигуранта: бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, а также их единомышленники Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш.

По версии следствия, фигуранты дела продолжили участвовать в организации "Армия воли народа", которую в 2010 году Могорсуд запретил как экстремистскую.

Их обвиняют по статье 282.2 УК РФ – продолжение деятельности запрещенной экстремистской организации. Обвинение утверждает, что подсудимые переименовали запрещенную организацию "Армия воли народа" в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть", оценивающего деятельность президента России Владимира Путина и других людей из руководства страны.

Прокуратура требовала для подсудимого четыре года колонии общего режима. Издание отмечает, что максимальный срок по части второй статьи 282 УК РФ составляет шесть лет лишения свободы, а Соколов находится под стражей с июля 2015 года.

В июле текущего года обращение в поддержку Соколова подписали 282 журналиста российских СМИ. Подсудимый свою вину отрицает и связывает уголовное преследование со своей деятельностью: работая в РБК, он расследовал хищения на космодроме "Восточный", а также в госкорпорациях "Ростех", "Роснано", "Росатом" и "Олимпстрой" и публиковал сведения о доходах чиновников.

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