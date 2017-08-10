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В США умер годовалый ребенок, которого нашли в доме, полном змей

время публикации: 19:29 | последнее обновление: 19:38 блог версия для печати фото
В США умер годовалый ребенок, которого нашли в доме, полном змей

В минувший понедельник умерла Арес Мари Изабелла Скроди, 1,5 лет, из города Дайтон, штат Онтарио, которую нашли в доме, полном мертвых змей – в общей сложности там было 15 рептилий, а также живой удав, кошка, собака и кролик.

Девочку доставили в больницу в бессознательном состоянии, пишет в четверг, 10 августа, британский таблоид The Daily Mail.

Местная полиция, расследующая это дело не комментирует трагедию, однако стражи порядка сообщили, что ребенок умер не от укусов змей. Известно также, что в этом доме находились трое детей и четверо взрослых.

Директор Центра по контролю над животными графства Монтгомери отмечает, что условия жизни в этом доме не были пригодным ни для людей, ни для животных, которых хозяева оставили без еды и воды.

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Четверг, 10 августа 2017 г.
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