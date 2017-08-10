10 августа 2017 г.
последняя новость: 14:20
Развод года
Известная певица сошла с ума
О состоянии Люси Дубинчик
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:05 Разорился "танцующий миллионер" Джанлука Вакки: пользователи Instagram предлагают помощь
10:36 В Лондоне пассажирский автобус врезался в витрину магазина: есть пострадавшие
10:23 "Зеленая партия" Германии призывает Бундестаг расследовать деятельность иранских организаций
09:10 Самолет ВВС России совершил наблюдательный полет над Вашингтоном
01:42 Захарченко отказался от "Малоросии": такое название вызывает отторжение
01:01 На севере Москвы до смерти избит мужчина
21:36 Трансгендеры подали в суд на Трампа, который грозит запретить им служить в армии
21:10 Четвертый фигурант "дела 26 марта" приговорен к четырем года тюрьмы
20:33 Министр обороны США грозит "уничтожить северокорейский режим"
19:51 Раввины требуют отменить запрет на въезд в Израиль активистов BDS
В мире

Разорился "танцующий миллионер" Джанлука Вакки: пользователи Instagram предлагают помощь

время публикации: 14:05 | последнее обновление: 14:05 блог версия для печати фото
Джанлука Вакки
Джанлука Вакки
Джанлука Вакки
ВСЕ ФОТО

Итальянский банк BPM наложил арест на имущество звезды Instagram, 50-летнего итальянца Джанлуки Вакки, известного пользователям интернет под именем "Танцующий миллионер".

Вакки лишился нескольких яхт, вилл и доли в гольф-клубе, которые были финансовым обеспечением 10-миллионного кредита, взятого в 2008 году. С тех пор он выплатил всего два взноса по два миллиона евро, однако не смог закрыть третий, истекавший в конце в 2015 года, уточняет информационное агентство РИА Новости.

Как отмечает итальянская газета .Il Fatto Quotidiano, арест активов миллионера может спровоцировать эффект домино: общий объем долгов его инвестиционного холдинга составляет почти 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в конце июня Джанлука Вакки расстался с моделью Джорджией Габриеле, с которой встречался более трех лет. Своей популярностью он отчасти обязан бывшей подруге: в июле прошлого года видеоролик, запечатлевший их танец на палубе яхты набрал множество просмотров

Итальянские пользователи соцсетей отнеслись к проблемам предпринимателя с иронией: они предлагают Вакки убирать их дома для заработка, помещают его фотографии на фоне самодельных лачуг с подписью "первый танец Вакки в его новом жилье", а также приглашают звезду соцсетей прийти с резюме на площадь Дуомо в Милане и обещают помочь ему найти новый источник заработка.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 10 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017