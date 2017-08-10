Разорился "танцующий миллионер" Джанлука Вакки: пользователи Instagram предлагают помощь

Итальянский банк BPM наложил арест на имущество звезды Instagram, 50-летнего итальянца Джанлуки Вакки, известного пользователям интернет под именем "Танцующий миллионер".

Вакки лишился нескольких яхт, вилл и доли в гольф-клубе, которые были финансовым обеспечением 10-миллионного кредита, взятого в 2008 году. С тех пор он выплатил всего два взноса по два миллиона евро, однако не смог закрыть третий, истекавший в конце в 2015 года, уточняет информационное агентство РИА Новости.

Как отмечает итальянская газета .Il Fatto Quotidiano, арест активов миллионера может спровоцировать эффект домино: общий объем долгов его инвестиционного холдинга составляет почти 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в конце июня Джанлука Вакки расстался с моделью Джорджией Габриеле, с которой встречался более трех лет. Своей популярностью он отчасти обязан бывшей подруге: в июле прошлого года видеоролик, запечатлевший их танец на палубе яхты набрал множество просмотров

Итальянские пользователи соцсетей отнеслись к проблемам предпринимателя с иронией: они предлагают Вакки убирать их дома для заработка, помещают его фотографии на фоне самодельных лачуг с подписью "первый танец Вакки в его новом жилье", а также приглашают звезду соцсетей прийти с резюме на площадь Дуомо в Милане и обещают помочь ему найти новый источник заработка.