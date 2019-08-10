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Экс-глава контрразведки Франции рассказал о сделке с террористами группы Абу Нидаля

время публикации: 09:42 | последнее обновление: 10:23 блог версия для печати фото
Ресторан "Джо Гольденберг", Париж

9 августа 1982 года палестинские террористы бросили гранату в еврейский ресторан, расположенный на улице Розьер в парижском квартале Маре, а затем открыли огонь по посетителям из автоматов. В результате нападения погибли шесть человек и более 20 были ранены. Предполагается, что его совершили боевики "Революционного совета ФАТХА", известного также как группа Абу Нидаля.

Спустя 37 лет, 9 августа 2019 года, газета Le Parisien сообщила, что Ив Бонне, бывший глава Управления по наблюдению над территорией (в его состав входят служба разработок, служба операций, служба по работе с агентами-двойниками и по вербовке агентуры, служба радиотелеграфной связи, служба наружного наблюдения и т.д.) признался, что между ним и группой Абу Нидаля было заключено соглашение.

"Я сказал им: я не хочу никаких нападений на земле Франции, если вы гарантируете это, я позволю вам жить здесь в безопасности", - сказал Бонне, подчеркнув, что договор был устным.

По словам Бонне, его план сработал. "С конца 1983-го до конца 1985 года не было никаких нападений" , - заявил он, отметив, что предпочел бы говорить не о "сотрудничестве с террористами", а о "соглашении о ненападении". Бонне не скрывает, что "теракты в Италии его не волновали, так как на земле Франции все было спокойно".

На счету группировки Абу Нидаля, отколовшейся от ООП после того, как Абу Нидаль обвинил Ясира Арафата в предательстве палестинской революции, по меньшей мере 120 терактов, в том числе – захваты самолетов и нападения на синагоги. Жертвами группы Абу Нидаля стали более тысячи человек.

Самым резонансным из них стало покушение на посла Израиля в Лондоне Шломо Аргова, 3 июня 1982 года. После него израильское правительство приняло решение о начале операции "Мир в Галилее", переросшей в Первую Ливанскую войну.



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