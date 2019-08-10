Джеффри Эпштейн, финансист, обвиняемый в торговле детьми, покончил с собой

Джеффри Эпштейн, известный финансист, обвиняемый в торговле несовершеннолетними, покончил с собой в тюрьме, сообщает New York Post. Согласно заявлению чиновников, он был найден повесившимся в камере.

В начале августа 66-летнему Эпштейну, арестованному 6 июля в аэропорту Тетерборо, штат Нью-Джерси, федеральной прокуратурой было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними во Флориде и Нью-Йорке. В обвинительном заключении отмечалось, что он "создал криминальную сеть" для сексуальной эксплуатации десятков подростков при помощи многочисленных сообщников, оказывавших ему содействие в совершении этих преступлений.

Эпштейн не признал себя виновным. Две недели назад он предпринял попытку самоубийства, однако охранники успели спасти его. После этого он, как сообщается, "находился под особым надзором".

Финансист и филантроп Джеффри Эпштейн многие годы входил в число самых уважаемых граждан Америки. Среди его друзей были Билл Клинтон, Дональд Трамп, многие лауреаты Нобелевской премии. Некоторое время он преподавал физику в школе, потом основал собственную финансовую компанию и преуспел как бизнесмен.

В 2008 году был арестован и признал себя виновным по двум обвинениям в организации проституции. Был осужден за секс с 14-летней девочкой и 13 месяцев находился в заключении, после чего был освобожден в рамках сделки о признании вины, когда федеральные должностные лица определили в качестве его жертв 36 несовершеннолетних девушек, которым Эпштейн в рамках мировых соглашений выплатил крупные компенсации.

Сделка о признании вины была заключена Александром Акостой, тогдашним прокурором США по южному округу Флориды, который согласился предоставить Эпштейну иммунитет от всех федеральных уголовных обвинений. Эпштейн был вновь арестован 6 июля 2019 года по федеральному обвинению в торговле несовершеннолетними.





