18+
10 августа 2019 г.
последняя новость: 13:36
История в Деталях, ?42: «Город священников»
ХАМАС пытается вернуться к «славному прошлому»
Политическим бракам по расчету не суждена долгая жизнь
Мусульман призвали собраться в «Аль-Аксе», чтобы евреи не поднимались на Храмовую гору
Вербер получила мистический знак перед смертью
Много жира - и ничего
Виторган встретил рассвет с Нинидзе
Убийство Михаила Круга раскрыли спустя 17 лет
Саботаж по-немецки
Европа догоняет третий мир
Почему не удалась "дипломатическая интифада"
Убитые евреи взывают к возмездию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:57 На востоке Танзании загорелся бензовоз; десятки погибших и пострадавших
11:19 На северо-западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,9
09:42 Экс-глава контрразведки Франции рассказал о сделке с террористами группы Абу Нидаля
07:48 ФБР арестовало жителя Лас-Вегаса, готовившего нападение на синагогу и ЛГБТ-паб
20:31 Полиция задержала пассажира, устроившего дебош во время рейса Екатеринбург-Геленджик
19:36 В результате взрыва боеприпасов в Красноярском крае пострадали девять человек
18:53 Израильтянин передал британке-"жертве насилия" деньги на оплату услуг адвоката
18:14 В Ленинградской области водитель, везший 10-летнего сына, насмерть сбил девушку и скрылся
14:22 В день митинга за честные выборы в Москве пройдет турнир по вождению автозаков
09:35 Ливанский бизнесмен получил 5 лет тюрьмы и $50 млн штрафа за попытку обойти санкции США против "Хизбаллы"
Загрузка...
В мире

ФБР арестовало жителя Лас-Вегаса, готовившего нападение на синагогу и ЛГБТ-паб

время публикации: 07:48 | последнее обновление: 08:37 блог версия для печати фото
ФБР арестовало жителя Лас-Вегаса, планировавшего отстрел евреев и теракт в ЛГБТ-пабе

Сотрудники Федерального бюро расследований арестовали в субботу, 10 августа, 23-летнего жителя Лас-Вегаса Конора Климо по подозрению в подготовке нападений на синагогу, на штаб-квартиру местного отделения Антидиффамационной лиги и на ЛГБТ-паб, сообщает BuzzFeed News.

При нем были обнаружены полуавтоматическая винтовка AR-15 с большим количеством боеприпасов, а также материалы для изготовления взрывчатки.

На заседании суда по продлению содержания под стражей ФБР представило судье рисунки Климо, на которых изображен расстрел ЛГБТ-паба в Лас-Вегасе.

Ранее он обсуждал в интернете возможность атаки с использованием бутылок с зажигательной смесью и самодельных взрывных устройств.

Представленные суду документы свидетельствуют, что Климо планировал организовать снайперский отряд из 8 человек для стрельбы по евреям, и пытался нанять бомжа для слежки за предполагаемыми мишенями.

В 2016 году поведение Климо вызвало опасения у его соседей после того, как на ТВ была показана видеозапись, на которой он патрулирует окрестности, имея при себе винтовку и 30 магазинов патронов к ней.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 7 августа 2019 г.
Супруги Трамп посетят места массовых убийств в Техасе и Огайо
// NEWSru.co.il // В мире // 5 августа 2019 г.
Кровавые выходные: Трамп предлагает смертную казнь для "внутренних террористов"
// NEWSru.co.il // В мире // 9 декабря 2018 г.
"Что делают в Америке вонючие евреи?" – спрашивает аноним члена горсовета Нью-Йорка
// NEWSru.co.il // В мире // 29 октября 2018 г.
Трагедия в Питтсбурге: траур в США, убийце евреев предъявлены обвинения
// NEWSru.co.il // В мире // 28 октября 2018 г.
Опубликованы имена жертв нападения на синагогу в Питтсбурге





  Rating@Mail.ru  
Суббота, 10 августа 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019