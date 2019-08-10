ФБР арестовало жителя Лас-Вегаса, готовившего нападение на синагогу и ЛГБТ-паб

Сотрудники Федерального бюро расследований арестовали в субботу, 10 августа, 23-летнего жителя Лас-Вегаса Конора Климо по подозрению в подготовке нападений на синагогу, на штаб-квартиру местного отделения Антидиффамационной лиги и на ЛГБТ-паб, сообщает BuzzFeed News.

При нем были обнаружены полуавтоматическая винтовка AR-15 с большим количеством боеприпасов, а также материалы для изготовления взрывчатки.

На заседании суда по продлению содержания под стражей ФБР представило судье рисунки Климо, на которых изображен расстрел ЛГБТ-паба в Лас-Вегасе.

Ранее он обсуждал в интернете возможность атаки с использованием бутылок с зажигательной смесью и самодельных взрывных устройств.

Представленные суду документы свидетельствуют, что Климо планировал организовать снайперский отряд из 8 человек для стрельбы по евреям, и пытался нанять бомжа для слежки за предполагаемыми мишенями.

В 2016 году поведение Климо вызвало опасения у его соседей после того, как на ТВ была показана видеозапись, на которой он патрулирует окрестности, имея при себе винтовку и 30 магазинов патронов к ней.





