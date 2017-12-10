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10 декабря 2017 г.
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06:27 Президент Чехии обвинил "трусливый Евросоюз" в поддержке палестинских террористов
В мире

Президент Чехии обвинил "трусливый Евросоюз" в поддержке палестинских террористов

время публикации: 06:27 | последнее обновление: 07:07 блог версия для печати фото
Президент Чехии Милош Земан в 2017 году
Биньямин Нетаниягу и Милош Земан в 2015 году
Реувен Ривлин и Милош Земан в 2015 году

Президент Чехии Милош Земан, выступая в Праге на конференции политического движения "Свобода и прямая демократия", заявил, что Европейский Союз проявляет трусость в отношении поддержки Израиля и действует в интересах палестинских террористических группировок, сообщают České Noviny и ТАСС.

Земан вновь подчеркнул свою однозначную поддержку решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. "Я рад, что, как и я, президент проявил храбрость и мужество, к сожалению, это обходится не дешево. Мужество чертовски дорого стоит", – сказал чешский лидер.

Далее Милош Земан заявил: "Трусливый Европейский Союз делает все возможное, чтобы дать возможность террористическим группировкам превалировать над произраильским движением, которое я поддерживаю". Он напомнил, что еще несколько лет назад рекомендовал перенести посольство Чехии в Иерусалим.

6 декабря президент США Дональд Трамп выступил со специальным заявлением о статусе Иерусалима, заявив о необходимости признать, как исторический факт то, что Иерусалим является столицей еврейского государства, и выразил сожаление, что это не было сделано раньше. Трамп также объявил о намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, но отложил это решение, по меньшей мере, на полгода.

Вскоре после выступления Трампа МИД Чехии распространил заявление о том, что Прага признает Иерусалим столицей Израиля "в границах 1967 года". В заявлении чешского внешнеполитического ведомства было сказано, что Прага видит в Иерусалиме будущую столицу как Израиля, так и Палестинского государства в рамках соглашения между сторонами. (Похожее заявление сделал и МИД России.)

Вечером 7 декабря президент Чехии Милош Земан заявил, что его страна вслед за США может перенести свое посольство в Иерусалим. О выступлении Трампа он отозвался так: "Меня это очень обрадовало. Во время визита в Израиль четыре года назад я говорил, что поддерживаю перенос посольства Чехии в Иерусалим. Возможно, рано или поздно мы последуем примеру США".

Однако премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подверг критике заявление Земана, подчеркнув, что не считает речь Трампа шагом в правильном направлении. Премьер Чехии подчеркнул, что реакцией на выступление президента США стали беспорядки, между тем, по его мнению, сверхдержавы должны стремиться к миру, а не сеять раздор.

12 декабря ожидается выступление в Брюсселе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Судя по его последним комментариям, он выступит с критикой политики ЕС на Ближнем Востоке. Накануне Нетаниягу сказал: "Я уважаю Европу, но не готов мириться с политикой двойных стандартов. Я слышу оттуда осуждения исторического заявления Трампа, но не слышу осуждения ракетных обстрелов израильской территории". Израильский лидер назвал политику ЕС лицемерной. В ночь на 10 декабря Нетаниягу вылетел в Париж, затем он планирует посетить Брюссель и выступить перед министрами иностранных дел стран Евросоюза.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 декабря 2017 г.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш: мы не станем переносить посольство в Иерусалим
// NEWSru.co.il // В мире // 8 декабря 2017 г.
Венгрия сорвала решение ЕС об осуждении признания Иерусалима столицей Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 декабря 2017 г.
Чехия вслед за США может перенести свое посольство в Иерусалим
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 декабря 2017 г.
Израиль приветствует заявление Трампа, мусульманский мир возмущен
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 декабря 2017 г.
Чехия заявила о признании Западного Иерусалима столицей Израиля







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