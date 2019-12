Стрельба в еврейском квартале в Джерси-Сити: есть убитые и раненый

Около 13:00 по местному времени неизвестные преступники открыли стрельбу на улице Мартина Лютера Кинга в Джерси-Сити. Преступники забаррикадировались в еврейском магазине. В течение часа продолжалась интенсивная перестрелка с полицией и спецназом.

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что в Джерси-Сити в результате перестрелки с преступниками были ранены несколько сотрудников полиции. "Мы молимся за сотрудников полицейского управления Джерси-Сити, особенно за офицеров, которые были ранены во время операции. Мы также мысленно с жителями района и школьниками, которые в настоящее время заблокированы, и не могут покинуть помещения школ", - написал губернатор в своем "твиттере".

Позднее телеканал FOX сообщил, что один из сотрудников полиции скончался от полученных ран.

Согласно сообщениям в американских СМИ, инцидент начался на городском кладбище Джерси-Сити, где несколько преступников собрались для осуществления сделки, по всей видимости, по продаже наркотиков. Сотрудники городской полиции попытались задержать подозреваемых, между ними завязалась перестрелка. Преступники попытались скрыться от преследования и приехали в центр города, где забаррикадировались в магазине, торгующем кошерными алкогольными напитками.

Израильские СМИ сообщили, что в результате перестрелки в центре района, в котором находятся многие еврейские объекты, в том числе кошерный магазин и синагога, были ранены трое сатмарских хасидов.

Новостная служба корпорации "Кан" со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Израиля сообщила, что один из трех покупателей кошерного мини-супермаркета упал, когда выбегал из магазина. Он повредил руку и был доставлен в больницу. В МИДе подтверждают, что, по непроверенной информации, двое других мужчин, находившихся в магазине, также были ранены.

Телеканал FOX передал, что двое стрелков были нейтрализованы. Ведется розыск их сообщника.

Мэр Джерси-Сити сообщил, что в здании кошерного мини-супермаркета есть несколько тел убитых. Вместе с тем, по его словам, нет признаков того, что нападение было совершено на почве национальной ненависти и что речь идет о теракте. Отметим, что из слов мэра неясно: в магазине были застрелены нападавшие или это случайные люди, ставшие жертвой преступников.

В социальных сетях появились сообщения, что в результате перестрелки погибли пять человек. Добровольцы организации "Ихуд Ацала" сообщили израильским СМИ еще до того, как им разрешили войти в помещение магазина, что они получили информацию о трех погибших членах еврейской общины.

JUST IN: 5 dead in NJ Jewish grocery in what was described by witnesses as a warzone shots flying everywhere Hasidic community was hit hard.

Вместе с тем, полиция Нью-Йорка подтверждает гибель полицейского, а также ранение еще двух сотрудников правоохранительных органов.

The #HCPO is confirming that one police officer has been fatally shot today in #JerseyCity. Two add'l officers & one civilian have also been struck by gunfire but they are stable. Avoid the entire area surrounding MLK Blvd & Bayview Ave. More info to follow.