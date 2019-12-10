Во вторник, 10 декабря, в Мюнхене в возрасте 83 лет умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

Эту информацию подтвердил нынешний мэр российской столицы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.

РЕН ТВ передает, что Лужков умер в одной из частных клиник города Мюнхен, где ему проводили операцию на сердце.

Юрий Лужков. Биографическая справка

Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Отец, Михаил Андреевич, выходец из тверской деревни, был столяром и плотником.

В 1953-1958 годах Ю.Лужков учился в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности. И.М.Губкина, который окончил по специальности "инженер-механик".

В 1954 году работал в одном из первых студенческих отрядов, осваивавших целину в Казахстане. С 1958 по 1964 гг. работал в научно-исследовательском институте пластических масс научным сотрудником, затем руководителем группы, заместителем начальника лаборатории. С 1965 г. – начальник отдела автоматизации технического управления министерства химической промышленности СССР.

С 1971 по 1974 гг. – начальник отдела АСУП.

С 1974 по 1980 год – директор опытно-конструкторского бюро по автоматике при министерстве химической промышленности.

В 1980 году Юрий Михайлович был назначен генеральным директором научно-производственного объединения "Нефтехимавтоматика".

В 1986 году Ю.М.Лужков стал начальником управления по науке и технике министерства химической промышленности.

В 1977-1990 гг. Юрий Лужков – депутат Моссовета. С 1987 по 1990 гг. – депутат Верховного Совета РСФСР.

В 1987 году Юрий Михайлович стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома. Одновременно Лужков стал председателем Московского городского агропромышленного комитета и возглавил городскую комиссию по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности.

С 1990 года Юрий Лужков – председатель Мосгорисполкома.

12 июня 1991 года Юрий Лужков, выступавший на выборах в связке с Г.Х.Поповым, стал вице-мэром и главой московского правительства.

19 августа 1991 года, во время ГКЧП, первый секретарь Московского горкома КПСС Юрий Прокофьев по телефону предложил Лужкову сотрудничество, от чего тот в резких выражениях отказался. События августа 1991 года Лужков описал в своей книге "72 часа агонии".

24 августа 1991 года, не покидая поста премьера правительства Москвы, Юрий Михайлович Лужков был назначен одним из заместителей председателя комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР.

6 июня 1992 года, после ухода в отставку Г.Х.Попова, Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина Ю.М.Лужков был назначен главой исполнительной власти – мэром Москвы. Также за мэром была оставлена должность главы городского правительства. Ю.Лужков изменил структуру правительства Москвы и сформировал его новый состав. Новое правительство он назвал "правительством экономических реформ".

В феврале 1994 года Ю.М.Лужков стал членом совета по кадровой политике при президенте РФ. В апреле – членом президентского совета Российской Федерации.

В 1993-1994 гг. Ю.М.Лужков в целом поддерживал политику реформ, проводимых кабинетом Черномырдина, однако категорически не воспринял приватизационную политику Чубайса, осуществив с согласия президента РФ приватизацию в городе по "московскому варианту".

16 июня 1996 года состоялись выборы мэра Москвы, на которых Юрий Лужков уверенно победил, набрав около 95% голосов москвичей. Юрий Лужков был членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ второго состава.

19 декабря 1999 года состоялись выборы мэра и вице-мэра Москвы, на которых победили Юрий Лужков и Валерий Шанцев, набрав 69,9% голосов москвичей.

7 декабря 2003 года Ю.М.Лужков победил на выборах мэра Москвы с большим отрывом от соперников. За него проголосовало почти 75% столичных избирателей.

27 июня 2007 года вновь утвержден Мосгордумой на пост мэра Москвы.

28 сентября 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ "О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы". Этому указу предшествовал конфликт Лужкова с Медведевым. В ноябре 2017 года Юрий Лужков рассказал, что был уволен с поста мэра Москвы за то, что отказался поддерживать намерение Дмитрия Медведева выдвинуться на второй президентский срок.

21 сентября 2016 года, в день 80-летия Лужкова, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Юрия Михайловича орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за активную общественную деятельность". Сам экс-мэр, лично получивший награду на следующий день, расценил её как "символ возвращения из безвременья" и "конец опалы".

10 декабря 2019 года Юрий Лужков скончался во время операции на сердце в клинике Мюнхена.