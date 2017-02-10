Ле Пен: "Евреям придется отказаться от гражданства не входящего в ЕС Израиля"

Кандидат в президенты Франции от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу France 2, что намерена запретить французским гражданам иметь второе гражданство, если оно не является европейским.

Это, в частности, касается обладателей паспортов США, Канады, бывших французских колоний в Африке. При этом Ле Пен заявила, что на граждан России этот запрет распространяться не будет, поскольку Россия – часть "Европы наций".

По поводу французских евреев Ле Пен сказала, что если они решат остаться во Франции, им придется отказаться от израильского гражданства, поскольку Израиль не является государством Евросоюза и не считает себя европейской страной.

Ранее Марин Ле Пен в интервью Второму каналу израильского телевидения заявляла, что евреи Франции должны отказаться от ношения ермолок в общественных местах – в рамках борьбы с радикальным исламом. Она назвала это частью международных усилий по отказу от публичной демонстрации религиозных символов. "Честно говоря, ситуация во Франции стала настолько опасной, что мало кто из евреев осмеливается сегодня выйти на улицу в кипе. Я убеждена, что борьба с радикальным исламом должна стать нашей общей борьбой, и мы все должны чем-то жертвовать ради победы", – цитировало Ле Пен британское издание The Jewish Сhronicle.

Многие французские евреи, которые хорошо помнят отца Марин Ле Пен, продолжают считать партию "Национальный фронт" антисемитской, хотя дочь Жан-Мари Ле Пена прилагает немало усилий для улучшения имиджа.





