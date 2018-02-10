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В Рио-де-Жанейро начался карнавал: "вечеринка" на фоне эпидемии и насилия

время публикации: 20:17 | последнее обновление: 20:47 блог версия для печати фото
В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал: "вечеринка" на фоне эпидемии и насилия
В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал: "вечеринка" на фоне эпидемии и насилия
В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал: "вечеринка" на фоне эпидемии и насилия

В Бразилии стартовал традиционный карнавал: в этом году он проходит на мрачном фоне эпидемии, насилия и массовых увольнений.

За несколько недель до начала праздника в стране началась эпидемия желтой лихорадки. В настоящее время подтверждена информация о более чем 350 случаях заболевания.

Кроме того, в конце минувшего года по учреждениям и организациям Рио-де-Жанейро прокатилась волна увольнений, вызванная непростой экономической ситуацией – в результате, были уволены около 80 тысяч человек. Под "сокращение штатов" попали и сотрудники знаменитых школ самбы.

Также начало года было омрачено вспышкой насилия: в январе число зафиксированных перестрелок на улицах городах достигло 22 в день, тогда как в прошлом году речь шла "всего лишь" о 16 инцидентах за тот же отрезок времени.

Тем не менее, "самая большая вечеринка в мире" стартовала поздно вечером в пятницу, 9 февраля. Предполагается, что во время карнавала, который продлится 9 дней, в Рио съедутся около 6,5 млн человек, среди которых не менее полутора миллионов – туристы из разных стран.

Центральным событием карнавала в Рио-де-Жанейро, как всегда, станет конкурс-парад школ самбы, который проходит на самбодроме "Маркиз де Сапукаи" – вытянутой на 700 метров площадке с трибунами по обеим сторонам, построенной в 1980-е годы по проекту известного бразильского архитектора Оскара Нимейера. Участвующие в соревновании коллективы – по аналогии с футбольными командами – делятся на лиги, высшей из которых является Специальная лига.

Оценивать выступление каждого коллектива будет жюри, состоящее из известных общественных деятелей, музыкантов, артистов, художников, архитекторов и журналистов.

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