Глава ЦРУ: "Арабская весна – это просчет Белого дома и разведки"

Уходящий с поста главы ЦРУ Джон Бреннан дал интервью Дэвиду Аксельроду, директору Института политики при Университете Чикаго, в ходе которого утверждал, что отказ избранного президента США Дональда Трампа признать ценность и важность разведки представляет огромную угрозу для страны.

Об этом пишет во вторник, 10 января, сайт новостной службы CNN.

В рамках программы The Axe Files, которую ведет Аксельрод, глава ЦРУ заявил: "Новая администрация и каждый из президентов должны признать, что этот мир сложен и опасен, и профессиональные разведчики помогают сохранить и защитить наши национальные интересы. Отказ от признания ставит под угрозу безопасность страны".

Напомним, что речь идет о вмешательстве Кремля в избирательную кампанию, которое Трамп до последнего времени отказывался признавать – вопреки данным ЦРУ, ФБР и других американских спецслужб.

Бреннан, впрочем, похвалил выбор Трампа, назначившего сенатора из Индианы Дэна Коутса на пост главы Национальной разведки, выразив надежду, что избранный президент со временем оценит по достоинству работу разведчиков.

В ходе этого интервью, длившегося более часа, глава ЦРУ признал, что так называемая "арабская весна", ввергнувшая в хаос страны Ближнего Востока, стала результатом просчета Белого дома.

"Я думаю, Вашингтон питал мало реалистичные надежды, рассчитывая на то, что "арабская весна" свергнет авторитарные режимы и приведет к расцвету демократии, которую якобы хочет население. Но в действительности они хотели свободы лишь для своих кланов – демократическая концепция не находит поддержки в этих странах и культурах", – заявил Бреннан.

По мнению главы ЦРУ, решение о выводе американских войск из Ирака не является главной причиной войны и хаоса – а лишь одним из факторов дестабилизации региона, которая привела к расцвету "Исламского государства".

"Если бы мы знали тогда, что знаем сегодня о возможностях ИГ, захватывающего власть в Ираке а затем в Сирии, придерживались бы мы того же курса? Возможно, нет", – признает Бреннан. Впрочем, глава американской разведки считает, что дальнейшее присутствие войск США в Ираке стоило бы стране жизни сотен американских военных и спровоцировало ИГ к еще более жестоким действиям.

Напомним, что в декабре 2016 года покидающий свой пост президента США Барак Обама признал причастность США к появлению террористической группировки "Исламское государство" и назвал ошибкой вторжение американских войск в Ирак.

Отметим, что "арабской весной" называют волну акций протеста, прокатившуюся по арабскому миру в 2011 году и повлекшую за собой перевороты в Тунисе, Египте и Йемене, гражданские войны в Ливии и Сирии, массовые демонстрации в Алжире, Ираке, Марокко, Омане и других странах.