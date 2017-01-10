10 января 2017 г.
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В мире

В США 16 еврейских центров получили предупреждение о заложенной бомбе

время публикации: 16:40 | последнее обновление: 16:40 блог версия для печати фото
В США 16 еврейских центров получили предупреждение о заложенной бомбе

В минувший понедельник не менее шестнадцати еврейских центров в других еврейских объектов на территории семи американских штатов получили предупреждение о заложенной в этих зданиях бомбе.

Об этом пишет во вторник, 10 января, агентство еврейских новостей JTA со ссылкой на Пола Голденберга, директора организации Secure Community Network, аффилированной с Федерацией еврейских общин Северной Америки.

По мнению экспертов, эти предупреждения, оказавшиеся фальшивкой, были записаны в разных странах с использованием технологий, меняющих тембр голоса, и исходили из одного источника. Голденберг не перечислил эти штаты, однако ряд американских СМИ называют в их числе Флориду, Мэриленд, Теннеси, Южную Каролину, Делавэр и Нью-Джерси.

В связи с этими предупреждениями сотни людей были эвакуированы, в том числе несколько детских садов и учреждений для пожилых людей. Отмечается, что эвакуация была проведена не в связи с реальной опасностью, а в рамках разработанного на этот случай протокола.

Накануне полиция графства Майами-Дейд, штат Флорида, сообщила об эвакуации учеников и персонала частной еврейской школы Alper JCC из-за "хлопка, похожего на взрыв". Причины происшествия остаются пока не ясными. Ранее были эвакуированы посетители еврейского центра из-за сообщения о взрывном устройстве.

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// NEWSru.co.il // В мире // 9 января 2017 г.
Взрыв в еврейской школе Флориды: ученики и персонал эвакуированы







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Вторник, 10 января 2017 г.
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