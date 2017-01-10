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В мире

Над мэрией Роттердама водружен флаг Израиля – в знак солидарности

время публикации: 15:20 | последнее обновление: 15:20 блог версия для печати фото
Над мэрией Роттердама водружен флаг Израиля – в знак солидарности

Муниципалитет Роттердама, второго по величине города Нидерландов, вывесил на своем здании приспущенный израильский флаг – в знак солидарности с еврейским государством, пережившим на днях очередную атаку террористов, жертвами которой стали четыре человека.

Об этом сообщает во вторник, 10 января, агентство еврейских новостей JTA.

Данная инициатива была выдвинута Бартом Шутом, журналистом еженедельного издания Nieuw Israelitisch Weekblad – вслед за властями Берлина, окрасившими Бранденбургские ворота в цвета израильского флага, уточняет издание.

Отметим, что мэрию Роттердама возглавляет сегодня мусульманин – уроженец Марокко Ахмед Абуталеб, член местной лейбористской партии. Однако его заместителем является Юст Эрдманс, лидер произраильской правой партии Livable Rotterdam.

Эта партия была основана Пимом Фортейном, который стал в 2002 году жертвой политического убийства, совершенного представителем ультралевых кругов.

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