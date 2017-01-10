Двойной теракт в Кабуле: среди погибших – высокопоставленный сотрудник разведки

Не менее 22 человек погибли и 70 других получили ранения различной степени тяжести в результате двух взрывов, прогремевших в течение одного часа поблизости от здания афганского парламента в столице страны – Кабуле.

Большинство жертв – мирные граждане, а также депутаты парламента и глава окружного отделения Национального управления безопасности, пишет во вторник, 10 января, сайт новостной службы ВВС.

Известно, что для этого теракта были использованы заминированный автомобиль и террорист-смертник, который шел за ним вслед.

Спустя короткое время после взрывов представитель движения Талибан сообщил, что мишенями террористов являлись сотрудники афганской разведки. К настоящему моменту ни одна группировка не взяла ответственность за этот теракт.