"Открытая Россия": студентов рекомендовано отговаривать от учебы в Израиле

На сайте движения "Открытая Россия" выложено во вторник, 10 января, письмо руководству одного из российских вузов, в котором Департамент государственной политики в сфере высшего образования, ссылаясь на зампреда правительства Ольгу Голодец, рекомендует рассказывать студентам вузов о негативных последствиях отъезда в Израиль.

Представители Голодец и в минобрнауки уже заявили, что не давали подобных поручений, говорится в материале, подготовленном известной российской правозащитницей Зоей Световой.

"В соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец Департамент государственной политики в сфере высшего образования минобрнауки России рекомендует в случае поступления предложений израильских организаций по реализации совместных программ принимать во внимание их одностороннюю направленность, не учитывающую российских интересов", – так начинается письмо, которое в конце 2016 года рассылалось по вузам из Департамента государственной политики в сфере высшего образования за подписью заместителя директора Святослава Сорокина.

Ректорам рекомендовано "при необходимости обеспечивать студентов информацией о негативных последствиях переезда в Израиль (обязанность службы в армии, повышенный уровень террористической активности в регионе, непосредственная угроза военных конфликтов, жесткая конкуренция на рынке труда)". Им, согласно письму, следует убеждать студентов оставаться дома, поскольку тут их ждут "широкие возможности карьерного роста в Российской Федерации, испытывающей дефицит кадров для реализации масштабных проектов по развитию высокотехнологических секторов экономики".

Представители движения "Открытая Россия" обратились за комментариями к пресс-секретарю зампреда правительства России Ольги Голодец, поскольку именно на ее поручение ссылается Сорокин.

"Ольга Голодец не давала поручений подготовить рекомендации подобного содержания" – утверждал в ответ на вопрос Иван Слепцов, пресс-секретарь Голодец. Документ за подписью Голодец в виде рекомендаций Минобрнауки действительно существует, но в нем ничего не говорится о совместных программах российских вузов с израильскими организациями, уточнил чиновник.

Руководитель пресс-службы в разговоре с Открытой Россией подчеркнул: письмо за подписью Сорокина – "несуществующий документ, а в век современных технологий можно сделать все, что угодно".

В пресс-службе Российского еврейского конгресса не удивились рассылке подобных писем: "Проблема утечки мозгов действительно очень болезненна для России, но решить ее можно, только лишь создавая хорошие материальные и карьерные условия молодым перспективным ученым. Вряд ли это письмо появилось бы, если бы учеба и жизнь в Израиле не были бы действительно привлекательны для талантливой еврейской молодежи. Израильские вузы готовят высококлассных специалистов, высоко котирующихся на рынках труда любой самой высокоразвитой страны, и именно программы обмена способны помочь российским вузам достичь такого же уровня".

Социолог Анатолий Голубовский видит в истории с письмом продолжение тенденции изоляционизма: "Этот документ странный и двусмысленный. С одной стороны, он ничего не запрещает и не предписывает, а лишь "рекомендует принимать во внимание односторонний характер" совместных с Израилем программ (исследовательских? учебных?). С другой стороны – что значит "принимать во внимание"? Что делать руководителю, если неожиданно на пороге вверенной ему "организации высшего образования" появляются израильтяне с заманчивыми предложениями? Сообщать студентам, как страшно жить в Израиле и как можно прекрасно сделать высокотехнологичную карьеру в России?"

Авторы материала отмечают, что с реди вузов, сотрудничающих с израильскими университетами – РУДН, НИУ ВШЭ, МАРХИ, МГТУ им. Баумана, СПбГПУ. Учиться в Израиль едут студенты преимущественно медицинского и технического направлений.