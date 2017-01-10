Владелец Unic Worldpass подозревается в причастности к ограблению Ким Кардашьян

В минувший понедельник французская полиция арестовала 40-летнего Мишеля Мадара, владельца компании Unic Worldpass, которая занимается извозом. Услугами этой компании пользовалась телезвезда и светская львица Ким Кардашьян, а также ее семья во время пребывания в Париже.

Мадар, как и другие 16 человек, арестованные в ходе данного рейда, подозревается в причастности в ограблению Ким, пишет во вторник, 10 января, британский таблоид The Daily Mail.

Компания Unic Worldpass, которая работает в Париже, Лондоне и Лос-Анджелесе, оказывая услуги богатым клиентам, отказалась комментировать арест Мадара и его брата, а друзья подозреваемого выразили недоумение в связи с этими событиями. Они утверждают, что Мадар – "очень славный парень", и не удивятся, если полиция допустила ошибку.

В заметке говорится, что после ограбления, которое было совершено в октябре прошлого года, братья Мадар пытались продать обручальное кольцо Ким, стоимостью в млн долларов.

По сведениям Europe 1, операция по задержанию подозреваемых одновременно проводилась в нескольких районах Парижа. Задержанные доставлены в отделения полиции, их допрашивают. По французским законам, до суда они могут находиться под стражей до 96 часов.

Судя по имеющимся сведениям, данные ДНК одного из подозреваемых были получены в результате анализа драгоценного камня, который грабители обронили, когда скрывались с места преступления. Кроме того, были найдены отпечатки пальцев в гостиничном номере, где останавливалась Кардашьян. Дополнительные следы были найдены на месте, где один из предполагаемых преступников упал с велосипеда.

Напомним, что 2 октября 2016 года в Париже Ким Кардашьян была ограблена бандитами, которые похитили драгоценности на сумму около 11 миллионов долларов.

МВД Франции сообщало, что нападение совершили пятеро мужчин 40-50 лет. По словам консьержа отеля Pourtales, бандиты говорили по-французски без акцента и спросили, в каком номере поселилась "жена рэпера", не назвав Кардашьян по имени. Преступники в полицейской форме надели маски, вошли в здание и, угрожая оружием, вынудили консьержа открыть дверь апартаментов Кардашьян, затем заперли входную дверь и приковали консьержа с помощью наручников. Трое бандитов остались сторожить вход и холл, двое зашли в номер Кардашьян. Ким была в номере. Грабители связали ей руки и ноги, затем приковали наручниками к стулу и держали под прицелом.

Сайт TMZ сообщал, что в течение некоторого времени консьерж и Ким были прикованы друг к другу. Она спросила его: "Мы умрем?" И он ответил: "Я не знаю". В окружении семьи Кардашьян эти сведения не комментируют.

Сайт E! со ссылкой на источник, близкий к семье Кардашьян, писал, что Ким умоляла бандитов не убивать ее, взывая к состраданию и говоря о том, что дома у нее осталось двое маленьких детей. Тогда преступники залепили ей рот скотчем и закрыли в ванной комнате.

Hollywood Reporter писал, что в ванной Ким находилась между 2:30 и 3 часами ночи. Потом ей удалось освободиться и вызвать полицию.

В общей сложности, было похищено драгоценностей на сумму около 11 миллионов долларов, заявила прокуратура Парижа. Только одно из колец, которое унесли грабители, стоило почти 4,5 миллиона долларов. Кроме того, бандиты забрали шкатулку с драгоценностями, общая сумма которых составляет около 5,6 миллионов долларов, и другие ценные вещи. Один из похищенных драгоценных камней позже был найден неподалеку от отеля, на улице Тронше. Через пять дней после ограбления Ким подала страховой иск на компенсацию ущерба в размере 5,6 миллионов долларов. Не исключено, что самое ценное кольцо могло быть не застраховано.

Французский журнал Closer публиковал открытое письмо консьержа, который принес свои извинения Ким Кардашьян, но отметил при этом, что сохранять спокойствие и подчиняться требованиям бандитов было единственным способом остаться в живых для них обоих. Он выразил надежду на то, что Ким за прошедшие дни пришла в себя после пережитого кошмара. Редакция TMZ не исключала, что консьерж решил обратиться к Ким после того, как в СМИ стали появляться намеки на то, что он мог быть сообщником бандитов, поскольку вел себя нарочито спокойно во время нападения.

Бандиты сумели ни разу не попасть в кадр камер наблюдения, которых немного, по сравнению с другими европейскими столицами, даже в центре Парижа. Расследованием этого преступления занимались около 100 сотрудников правоохранительных органов Франции, сообщает телеканал BFM.

В Париж Ким приезжала на Неделю высокой моды вместе со своей матерью Крис Дженнер и сестрами – Кортни Кардашьян и Кендалл Дженнер. Ее муж, известный рэпер Канье Уэст в это время находился на фестивале в Нью-Йорке, узнав о происшедшем, он прервал концерт. Позже СМИ писали, что Канье пережил тяжелый стресс и даже провел некоторое время в больнице. Ким – мать двоих детей. Сыну – один год, дочери – три года, весной 2015-го ее крестили в Иерусалиме.

Таблоиды утверждали, что после ограбления в Париже отношения Ким и Канье резко ухудшились, появлялись публикации о скором разводе. В начале января Ким опубликовала в Instagram семейную фотографию (первую после ограбления), по всей видимости, стремясь успокоить своих поклонников и дав понять, что у нее в семья по-прежнему все хорошо.

Журнал People отмечал, что, прекратив активность в социальных сетях, Ким Кардашьян теряла примерно 1 миллион долларов в месяц в качестве недополученного дохода.