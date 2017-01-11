Лев Рубинштейн, Борис Акунин и Александр Иличевский покинули Русский ПЕН-центр

Писатель и поэт Лев Рубинштейн вышел из состава Русского ПЕН-центра после того, как из этой организации был исключен журналист Сергей Пахоменко.

На сайте Colta.ru Лев Рубинштейн объяснил причины своего поступка и выразил сожаление, что ему не удалось изменить ситуацию в клубе в лучшую сторону.

"Членом этой организации я стал давно, с начала 1990-х годов. И это были совсем другие времена, совсем иной общественно-политический климат. И сама организация, и декларируемые ею принципы, и различные ее конкретные шаги были вполне совместимыми с моими базовыми представлениями о, так сказать, добре и зле", -написал Лев Рубинштейн в своей статье.

"До последнего момента меня не оставляла все слабеющая надежда на то, что я самим своим присутствием и участием могу что-то изменить в ту сторону, которая мне казалась и кажется более правильной и естественной в контексте той реальности, в которой мы все оказались", - объясняет он, почему он не покинул союз писателей ранее.

"Последней каплей стало известие об исключении из ПЕНа или прочих репрессивных мерах в отношении нескольких моих коллег. Да и не просто коллег, а прямо скажем — друзей. И не просто так, а с совершенно недопустимыми формулировками и оценками их личных качеств. "Проглотить" это я не могу никак. И выражаю свой решительный протест так, как умею, и так, как считаю необходимым", - говорится в статье на Colta.ru.

Следом за Львом Рубинштейном ПЕН-центр покинули Борис Акунин и Александр Иличевский.

10 января вступило в силу решение исполкома ПЕН-центра об исключении из организации Сергея Пархоменко. Он был исключен со следующей формулировкой: "За отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба, систематическое невыполнение требований настоящего Устава, за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами Русского ПЕН-центра, и высказывания, задевающие честь и достоинство личности - прекратить членство С.Пархоменко в Русском ПЕН-центре с 10.01.2017"

В ПЕН-центре обвиняли Пархоменко, в частности, в распространении клеветнических слухов о "нашем Почетном президенте, всемирно известном Андрее Битове".

В свою очередь Пархоменко в своем Facebook заявил, что причиной его исключения стал пост, в котором он назвал позором отказ "начальников ПЕН-Центра" от заявления в поддержку Олега Сенцова, которое было подписано 60 членами ПЕН-центра





