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Милиционер из Ангарска обвинен в жестоком убийстве 47 женщин

время публикации: 13:46 | последнее обновление: 14:01 блог версия для печати фото
Милиционер из Ангарска обвинен в жестоком убийстве 47 женщин

Пресс-служба Иркутского областного суда сообщает о том, что срок ареста бывшего милиционера Михаила Попкова, убивавшего женщин, продлен на четыре месяца – до 29 апреля, сообщает во вторник, 10 января, информационное агентство РИА Новости.

"Иркутский областной суд 27 декабря рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Попкова в связи с тем, что ведется расследование новых эпизодов его преступной деятельности. Ходатайство было удовлетворено. В настоящее время Попкову предъявляются обвинения еще в 47 преступлениях", – приводит издание слова сотрудника пресс-службы суда.

Процесс по делу Михаила Попкова, обвинявшегося в серии убийств девушек и молодых женщин в Ангарске, состоялся в начале 2015 года и проходил в закрытом режиме, напоминает издание "Коммерсант".

Обезображенные тела жертв с признаками сексуального насилия обнаружили в пригородных лесах Ангарска в 1994-2000 годах. Жертвы были убиты топорами, молотками, отвертками и лопатами.

Как сообщили в МВД, первоначально круг лиц, которые подозревались в причастности к этим преступлениям, составил в общей сложности около 30.000 человек. Для поимки преступника потребовалось более 2.500 генетических и 300 судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, в результате чего удалось идентифицировать транспортное средство, на котором мог передвигаться убийца.

Личность преступника была установлена после того, как в 2012 году в Иркутскую область по приказу Владимира Колокольцева был направлен новейший передвижной экспертный центр. Летом этого же года Попкова задержали в Приморском крае в поезде сотрудники уголовного розыска и СОБРа.

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