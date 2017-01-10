В Университете Алабамы арестован вооруженный преступник, удерживавший 8 заложников

Полиция задержала вооруженного преступника, который взял в заложники восемь посетителей одного из отделений банка Credit Union, расположенного на территории кампуса юридического факультета Университета Алабамы.

Об этом пишет во вторник, 10 января, сайт телеканала ABC News со ссылкой на представителя полиции города Таскалуса Тину Ричардсон.

Сообщается, что инцидент, который полиция квалифицирует как попытку ограбления, завершился мирно – без жертв и пострадавших, состояние заложников оценивается как нормальное