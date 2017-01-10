США ввели санкции против еще пяти граждан России, в том числе против Бастрыкина

Администрация Барака Обамы внесла в "список Магнитского" еще пять имен, в том числе имена трех человек, подозреваемых в причастности к убийству Александра Литвиненко, сообщает BBC.

Среди попавших под санкции российских чиновников - председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Последние, видимо, меры, принятые этой администрацией против России, вступили в силу всего за 11 дней до того, как администрация Обамы покинет Белый дом.

Официальные представители Белого дома заявили, что пополнение "списка Магнитского" не связано с попыткой повлиять на выборы в США.

Напомним, что лица, попавшие в так называемый "список Магнитского", не могут въехать на территорию США, а их имущество на территории США замораживается.





