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В мире

ЕСПЧ постановил: школьники-мусульмане обязаны посещать совместные уроки плавания

время публикации: 12:48 | последнее обновление: 12:48 блог версия для печати фото
ЕСПЧ постановил: школьники-мусульмане обязаны посещать совместные уроки плавания

Швейцария выиграла тяжбу в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), и теперь власти страны обяжут мусульман отправлять своих детей на совместные для девочек и мальчиков уроки плавания в бассейне.

Об этом пишет во вторник, 10 января, сайт новостной службы ВВС.

Европейские судьи пришли к выводу, что правительство Швейцарии вправе требовать от школьников "изучения школьной программы в полном объеме", а также "успешной интеграции" в общество.

Они, впрочем, признают, что в данном прецеденте имело место некоторое нарушение свободы вероисповедания, однако в такой незначительной мере, что этим можно пренебречь.

Напомним, что в конце прошлого года Конституционный суд города Карлсруэ, федеральная земля Баден-Вюртемберг, вынес вердикт, согласно которому школьницы-мусульманки из ультраконсервативных семей обязаны посещать уроки плавания в школьном бассейне, общие для мальчиков и девочек.

Данное решение было принято по иску 11-летней мусульманки, утверждавшей, что религия не позволяет ей появляться перед мальчиками даже в купальнике "буркини", который закрывает тело и волосы, но дает возможность рассмотреть фигуру – что противоречит исламскому дресс-коду. Конституционный суд отклонил апелляцию родителей школьницы, судебные чиновники не комментируют это решение.

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// NEWSru.co.il // В мире // 8 декабря 2016 г.
Суд Германии постановил: школьницы-мусульманки обязаны посещать бассейн







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