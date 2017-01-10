10 января 2017 г.
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В мире

В конце недели в Ватикане откроется "посольство Палестины"

время публикации: 19:31 | последнее обновление: 19:31 блог версия для печати

По данным радиостанции "Решет Бет", в ближайшую субботу, 14 января, в Ватикане состоится торжественное открытие "палестинского посольства". Ожидается, что в церемонии примет участие глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен).

Корреспондент радиостанции "Решет Бет" Галь Бергер напомнил, что Ватикан признал независимость Палестинского государства, однако до последнего времени посол Рамаллы в Ватикане находился в здании "палестинского посольства" в Италии.

По данным "Решет Бет", на следующий день после открытия дипломатического представительства Махмуд Аббас посетит Париж, где в это время будет проходить ближневосточная конференция. Он встретится с президентом Франции Франсуа Олландом, однако в конференции участвовать не будет.

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