Умер российский артист Михаил Державин

В среду, 10 января, стало известно о кончине народного артиста России Михаила Державина. Он скончался на 82-м году жизни.

По словам представителей Театра Сатиры, Державин умер после продолжительной тяжелой болезни.

Михаил Державин. Краткая биография

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве, в семье народного артиста РСФСР, одного из ведущих актеров Театра им. Вахтангова Михаила Степановича Державина (1903-1951) и Ираиды Ивановны Державиной (1916-2000).

Михаил Державин рос в доме на улице Вахтангова, в котором жили актеры, художники и музыканты, в соседнем подъезде находилось Театральное училище им. Щукина. Во время войны семья Державиных вместе с Театром им. Вахтангова была эвакуирована в Омск.

В 1954 году Михаил Державин поступил в Театральное училище им. Щукина, после окончания которого с 1959 года работал в Московском театре им. Ленинского комсомола. В 1967 году перешел в Театр на Малой Бронной, а с 1968 года работал в Московском театре сатиры. Друг и постоянный партнер по эстрадным номерам Александра Ширвиндта с 1957 года. В середине 1980-х они вместе вели программу "Утренняя почта", а с 2013 передачу – "Хочу знать".

Всесоюзную известность Державин имел как Пан Ведущий в юмористической телепередаче "Кабачок 13 стульев" (1967-1980).

За почти 60-летнюю театральную карьеру сыграл более 50 ролей. В том числе, в спектаклях "Горе от ума", "Тартюф, или Обманщик", "Бешеные деньги", "Концерт для театра с оркестром", "Вишневый сад", "Нам всё ещё смешно" и многих других.

Кроме того, М.Державин снялся примерно в 30 кинофильмах, в числе которых "Трое в лодке, не считая собаки", "Бабник", "Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и др.