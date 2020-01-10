Трамп: Иран готовил нападения на четыре посольства США

В пятницу, 10 января, президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что одной из причин ликвидации командующего иранскими "Силами аль-Кудс" Касема Сулеймани стало планировавшееся Ираном нападение на четыре американских посольства.

По словам Трампа, одним из дипломатических представительств, на которые готовилась атака, "вероятнее всего, является посольство США в Багдаде". Где находятся остальные три, он не сообщил.

Несколькими часами ранее издание Washington Post сообщило со ссылкой на сведения, полученные от четырех высокопоставленных американских чиновников, что в день, когда Соединенные Штаты ликвидировали командующего иранскими "Силами аль-Кудс" Касема Сулеймани в Багдаде, они пытались уничтожить еще одного высокопоставленного представителя КСИР, Абдула Резу Шахлаи, находившегося в Йемене.

Операция по его ликвидации, закончившаяся провалом, может, по мнению Washington Post, свидетельствовать о том, что убийство Сулеймани являлось лишь частью масштабной кампании, запланированной США.

Накануне постоянный представитель США в ООН Келли Крафт заявила в послании Совету безопасности, что ликвидация командующего иранскими силами "Кудс" Касема Сулеймани была актом самообороны.

Крафт подчеркнула, что американское руководство действовало в соответствии со своими обязательствами по защите граждан и интересов США.

В послании также сказано, что, основываясь на 51-й конвенции ООН, США "готовы вступить в серьезные переговоры с Ираном без предварительных условий, чтобы предотвратить дальнейшую угрозу международному миру и безопасности или эскалацию со стороны иранского режима".





