США передали Украине "важные данные" по авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко встретились с послом США в Киеве Кристиной Квин. В ходе этой встречи, как сообщил глава украинского МИДа, были получены некие важные данные, касающиеся катастрофы самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", разбившегося 8 января под Тегераном.

Пристайко также сообщил, что сегодня побеседует по телефону с госсекретарем США Майком Помпео. По всей видимости, главной темой разговора будут переданные американцами данные по авиакатастрофе.

Судя по публикациям американских СМИ, власти США располагают спутниковыми данными, подтверждающими версию о том, что самолет был сбит ракетой. Власти Ирана категорически отвергают эту версию, настаивая на том, что никаких доказательств запуска ракет в ночь на 8 января около Тегерана нет.

Власти Ирана обратились к Франции с предложением принять участие в расследовании обстоятельств крушения под Тегераном Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". В частности, Тегеран предложил французам участвовать в изучении найденных "черных ящиков". В Тегеране заявляют, что расследование может занять несколько лет.

Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг предположение украинских властей о том, что потерпевший крушение под Тегераном Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" могла сбить ракета. Абедзаде подчеркнул, что ракетная атака на лайнер "невозможна с научной точки зрения", передает РИА Новости. Он отметил, что на той же высоте в этот момент находились еще несколько пассажирских самолетов. "Версия о том, что самолет был сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах", – заявил Абедзаде, заверивший, что в Иране есть "полная координация" между военным и гражданским секторами. Али Абедзаде также опроверг сообщения о том, что Иран отказался передать "черные ящики" США. По его словам, всем заинтересованным в расследовании сторонам предоставят любую необходимую информацию.

Президент США Дональд Трамп довольно осторожно комментирует эту тему. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он сказал, что сомневается в версии авиакатастрофы из-за технических неполадок, но не возложил ответственность за падение самолета на иранцев. Американский президент лишь сказал: "Кто-то мог допустить ошибку". Трамп также отметил, что самолет летел "в довольно суровом районе".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции, посвященной крушению самолета компании МАУ в Тегеране, заявил, что данные канадской разведки и других стран свидетельствует о том, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Он допустил, что это могло быть сделано неумышленно. Премьер-министр Канады отметил, что данная информация может шокировать семьи погибших, но канадцы должны знать правду. Трюдо сообщил, что он говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и договорился об участии Канады в расследовании.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил по этому поводу: "Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной".

Американский телеканал CNN заявляет со ссылкой на американского чиновника, что самолет был сбит двумя ракетами российского производства. Та же версия прозвучала в эфире телеканала ABC News.

9 января американский телеканал CBS News передал, что американскими спутниками был зарегистрирован запуск двух ракет "земля-воздух" незадолго до крушения самолета Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" около Тегерана. Телеканал при этом ссылается на источники в разведке США. В сообщении телеканала отмечалось, что в разведсообществе США склоняются к тому, что самолет был сбит в результате ошибки.

О том, что самолет, по всей видимости, был сбит ракетой, написал 9 января и американский еженедельник Newsweek. Со ссылкой на источники в Пентагоне, а также в американской и иракской разведках издание предположило, что причиной крушения самолета стала ракета произведенного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1", известного NАТО под названием Gauntlet. Специалисты полагают, что системы противовоздушной обороны Ирана были активированы сразу после ракетного обстрела авиабазы, на которой были размещены американские военные.

Сайт Bellingcat опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, показан момент попадания ракеты в самолет. Журналист-расследователь Bellingcat Кристо Грозев полагает, что ракета могла быть запущена с секретной базы "Корпуса стражей исламской революции", находящейся около Тегерана.

Многие военные аналитики говорят о том, что гражданский самолет мог быть сбит по ошибке силами ПВО КСИР, дислоцированными около тегеранского аэропорта и ожидавшими в ночь на 8 января ответного удара американской армии, находясь в состоянии сильного стресса.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил изданию Цензор.Нет, что в Иран прибыли члены государственной комиссии по расследованию этой авиакатастрофы. Рассматриваются различные версии внезапного падения самолета. По словам Данилова, среди основных версий: 1) поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в интернете; 2) столкновение с БПЛА или другим летающим объектом; 3) разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; 4) взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Украинская комиссия согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор", заявил Данилов. "Мы используем все наработки по расследованию атаки на Boeing МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране", – сказал секретарь СНБО Украины. По его словам, Киев рассчитывает на участие украинских экспертов в расшифровке "черных ящиков".

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала в четверг предварительные результаты расследования обстоятельств крушения самолета Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины", происшедшего 8 января около Тегерана, передает иранское агентство Tasnim. Эти результаты до публикации в СМИ были переданы Украине (как стране, которой принадлежал самолет), США (как производителю самолета), Швеции и Канаде (как странам заявителям), отмечает иранское агентство. "Лайнер сначала набрал высоту 8000 футов (около 2400 метров), а затем информация о самолете пропала с экрана радара, самолет упал на землю и разрушился", – пишут авторы иранского отчета. "Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу... После столкновения с землей произошел взрыв", – цитирует этот отчет агенство ТАСС. В отчете сказано, что самолет развернулся после обнаружения технической проблемы и возвращался в аэропорт: "Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся... В момент крушения самолет возвращался в аэропорт". Согласно отчету, от экипажа самолета "не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета".

В документе Организации гражданской авиации Ирана также сказано: "Черные ящики самолета, в том числе бортовой регистратор (FDR) и диктофон кабины (CVR), были обнаружены поисково-спасательными отрядами и находятся в распоряжении группы по расследованию авиационных происшествий. Оба устройства были повреждены в результате катастрофы и пожара. В обоих устройствах есть блоки памяти, но им причин видимый физический ущерб".

По сведениям Организации гражданской авиации Ирана, погибли 176 человек (167 пассажиров и девять членов экипажа). Среди них 146 пассажиров с иранскими паспортами, 10 – с афганскими паспортами, 5 – с канадскими паспортами, 4 – со шведскими паспортами, 2 – с украинскими паспортами. Все члены экипажа были гражданами Украины. Отметим, что эти данные не совпадают со сведениями о гражданстве, опубликованными Украиной и Канадой. Это, очевидно, связано с тем, что власти Ирана указали как иранских граждан всех пассажиров с двойным гражданством.

Украинская сторона ранее сообщала, что в самолете, помимо девяти членов экипажа (граждан Украины), находились 167 пассажиров, в их числе: 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, трое граждан Великобритании, трое граждан Германии и двое граждан Украины. Многие из пассажиров были иранцами с иным гражданством (это касается граждан Канады, Швеции, Германии и Великобритании, летевших этим рейсом). В то же время, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что из 176 человек, находившихся на борту разбившегося в Иране самолета, 138 имели гражданство Канады: в Киеве они должны были пересесть в самолет, направляющийся в Северную Америку. То есть многие пассажиры, вылетавшие из Тегерана по иранским паспортам, тоже имели канадское гражданство.

Ранее агентство Reuters сообщило, что пять источников из служб безопасности – три американских, один европейский и один канадский – заявили: по оценке западных спецслужб, самолет Boeing 737-800 компании МАУ 8 января потерпел катастрофу из-за технической неисправности, а не был сбит ракетой. Канадский источник сообщил, что есть свидетельства перегрева одного из двигателей самолета.

Сообщается также, что американская компания по спутниковому наблюдению за авиаперелетами Aireon собрала данные о последних минутах этого самолета и передала их заинтересованным странам. В прошлом году компания Aireon предоставила подробные данные о траектории полета разбившегося эфиопского самолета Boeing 737 MAX. На основании этих данных власти США и Канада смогли найти сходство происходившего с предыдущей катастрофой 737 MAX в Индонезии.

Мнения экспертов по поводу причин крушения украинского самолета в Иране: ПЗРК, бомба или неисправность

Рано утром 8 января в районе тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Самолет, следовавший рейсом PS752 в Киев, упал в нескольких километрах к западу от аэропорта вскоре после взлета. Связь с экипажем была потеряна через две минуты после вылета из тегеранского аэропорта.

Иранская сторона почти сразу после катастрофы заявила, что самолет, по всей видимости, упал "по техническим причинам".

Телеканал "Аль-Аалам" опубликовал заявление осведомленного источника в иранском руководстве, заявившего, что Тегеран не причастен к катастрофе украинского самолета.

Судя по опубликованной видеозаписи, самолет после падения взорвался и загорелся. При этом за несколько секунд до падения наблюдался пожар в одном из двигателей, от самолета отлетали горящие фрагменты.

BREAKING VIDEO: Footage of the Ukrainian plane while on fire crashing near Tehran, Iran (h/t @lookner) pic.twitter.com/n4fqxFBRBG