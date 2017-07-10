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В мире

"Кровь жертв Grenfell Tower – на руках сионистов": полиция начала расследование

время публикации: 18:45 | последнее обновление: 18:45 блог версия для печати

Скотланд-Ярд возбудил уголовное расследование в отношении мусульманина Назима Али, который заявил 18 июня в ходе так называемого "Марша Аль-Кудс": виновниками пожара в высотном жилом здании Grenfell Tower и гибели 80 человек являются "сионисты".

Об этом пишет в понедельник, 10 июля, ведущая британская газета The Telegraph.

Назим Али возглавляет Исламскую комиссию по правам человека, организующую ежегодные "марши Аль-Кудс", как мусульмане называют Иерусалим". В ходе этих мероприятий адепты ислама проклинают евреев и призывают к уничтожению Израиля.

"Насколько нам известно, множество невинных людей убиты Терезой Мэй и ее приспешниками, часть которых поддерживают и разделяют сионистскую идеологию. Не стоит забывать, что крупнейшие корпорации, являющиеся сторонниками консерваторов – сионисты, и именно они несут ответственность за гибель людей в Grenfell Tower. Сионисты – главные спонсоры партии тори", – приводит издание слова Али.

Эта речь была записана на видео и выложена в интернете.

"Это сионисты дают деньги тори, они убивают людей, живущих в многоквартирных высотках. Берегитесь, берегитесь этих раввинов из Совета депутатов британских евреев – их руки в крови", – утверждал Али в ходе другого выступления.

Организация Community Security Trust, отслеживающая проявления антисемитизма в Соединенном Королевстве, назвала высказывания Али "нелепым и абсурдным".

"Комментарии Али полны ненависти, которая ошеломила бы даже жителей Бейрута и Тегерана, не говоря уже о Лондоне" – заявил представитель Community Security Trust в интервью Тhe Telegraph.

Напомним, что 18 июня британская неправительственная организация "Исламская комиссия по правам человека" (IHRC) провела в Лондоне акцию, приуроченную к так называемому "Дню Аль-Кудса". Декларированная цель акции, проводимой в священный для мусульман месяц Рамадан: выражение солидарности с народом Палестины, борющимся против израильской оккупации.

Демонстранты собрались в 15:00 по местному времени на Дачесс-стрит, неподалеку от BBC Radio, и дошли до Гайд-парка, где, неподалеку от посольства США, вечером состоялся митинг.

В числе организаторов этой акции, кроме IHRC – "Союз ассоциаций студентов-мусульман", "Исламская студенческая ассоциация Лондона", "Кембридж против военной коалиции", "Друзья Аль-Аксы", "Мусульманская ассоциация Великобритании", "Кампания солидарности с Палестиной шотландских студентов", а также "Евреи за бойкот израильской продукции" и члены антисионистской еврейской общины "Нетурей Карта". Среди выступающих – раввин Коэн и скандально известная своей антисемитской деятельностью баронесса Дженни Тонг.

IHRC оповестила своих сторонников, что участникам разрешено нести флаги "Хизбаллы", политическое крыло которой не является, по мнению британских законодателей, террористической организацией, а также других фракций, солидарных с "борьбой палестинцев". Напомним, что США, Канада, Австралия и Лига арабских государств (ЛАГ) внесли "Хизбаллу" в "черный список" террористических организаций.

Примечательно, что в этом году участники акции выступали не только против Израиля, но также против властей Саудовской Аравии, и демонстрируют свою поддержку Ирану и Катару.

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