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В мире

Арабские авиакомпании сообщают о снятии запрета на провоз электроники на рейсах в США

время публикации: 08:19 | последнее обновление: 08:19 блог версия для печати

В понедельник, 10 июля, авиакомпания Kuwait Airways сообщила о снятии запрета на провоз габаритной электроники на рейсах, следующих в США. Ранее аналогичную информацию опубликовали авиакомпании Etihad и Emirates (ОАЭ).

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines объявил о снятии такого запрета 5 июля.

Напомним, что в марте этого года власти США и Великобритании сообщили об ограничениях, связанных с использованием габаритных электронных устройств в салонах самолетов на авиарейсах из стран Ближнего Востока. В июне список стран, которых касались подобные ограничения, был существенно расширен.

Речь шла о требовании не проносить в ручном багаже портативные компьютеры, планшеты и другую электронную технику размером большим, чем размер обычного сотового телефона. На смартфоны запрет не распространялся. Габаритную технику приходилось сдавать в багаж.

На израильские авиакомпании вводимые ограничения не распространялись. Но израильтяне, отправлявшиеся в США или Великобританию, например, через Турцию, столкнулись с необходимостью оставлять габаритную электронную технику в багаже.

Судя по имеющимся сведениям, ограничения были связаны с получением спецслужбами оперативной информации о намерении террористических группировок исламистского толка совершить серию терактов на авиарейсах, используя взрывные устройства малого размера, спрятанные в электронной технике. В ряде публикаций отмечалось, что соответствующее предупреждения американские власти получили от израильских спецслужб.

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