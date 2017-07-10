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В мире

Турецкого министра экономики в годовщину путча не впустили в Австрию

время публикации: 10:05 | последнее обновление: 10:05 блог версия для печати фото
Турецкого министра экономики в годовщину путча не впустили в Австрию

Власти Австрии отказались впустить в страну турецкого министра экономики Нихата Зейбекчи, намеревавшегося принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине подавления переворота в Турции, сообщает Reuters.

Данное решение было принято главой австрийского МИДа Себастианом Куритцем, который заявил, что эти мероприятия представляют "опасность для порядка и безопасности Австрии".

На прошлой неделе подобное решение приняли власти Нидерландов, запретив въезд в страну заместителю премьер-министра Турции Йылдырыму Тугрулу Тюркешу.

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