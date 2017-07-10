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В мире

"Коммерсант": Госдума рассмотрит инициативу о публичном отказе от гражданства Украины

время публикации: 12:32 | последнее обновление: 13:01 блог версия для печати фото
"Коммерсант": Госдума рассмотрит инициативу о публичном отказе от гражданства Украины

Депутаты российской Госдумы разрабатывают поправку к законопроекту, которая позволит гражданам Украины, желающим отказаться от украинского гражданства для получения российского, но не имеющим возможность получить от украинских властей соответствующую справку, пройти процедуру публичного отказа от гражданства Украины, сообщает "Коммерсант".

Законопроект, поправкой к которому является данная инициатива, предусматривает отмену решения о предоставлении российского гражданства лицам, осужденным за террористическую деятельность.

По данным издания, рассмотрение поправки о публичном отказе от гражданства будет проходить в Госдуме 11 июля.

Ранее президент России Владимир Путин предложил обусловить предоставление российского гражданства принесением присяги. Законодатели пока не решили, должна ли присяга приноситься до или после получения паспорта гражданина РФ или же документ будет выдаваться во время торжественной клятвы.



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