Опубликован первый документальный фильм, запечатлевший "женщин для утешения"

Южная Корея опубликовала 18-секундный видеоролик, который, как она утверждает, является первым документальным свидетельством использования солдатами "женщин для утешения" – кореянок, превращенных ими во время Второй мировой войны в сексуальных рабынь.

Об этом пишет в понедельник, 10 июля, сайт новостной службы ВВС.

Этот клип, найденный группой исследователей из Сеула, финансируемых правительством Южной Кореи, был снят американскими военнослужащими в китайской провинции Юньнань, ранее оккупированной Японией. На нем запечатлены семь женщин, выстроенных в шеренгу и разговаривающих с китайским офицером – капитаном военного контингента Китая и США.

До сих пор в распоряжении историков были лишь косвенные доказательства этого преступления – рассказы самих женщин и фотографии.

"Женщинами для утешения" называли жительниц стран Восточной и Юго-Восточной Азии, которые были вынуждены работать в военных борделях и удовлетворять сексуальные потребности японских солдат. Официальный Токио утверждал, что женщины добровольно выбирали эту "работу", историки же убеждены, что девушек похищали и превращали в проституток. По их данным, количество таких "женщин для утешения" достигало 410.000.

Напомним, что в 2015 году правительство Японии принесло официальные извинения Южной Корее за использование кореянок в борделях японской армии во время Второй мировой войны и согласилось внести в южнокорейский фонд материальной помощи жертвам насилия 1 миллиард иен (около 8,5 миллионов долларов США).

Во время Второй мировой войны около 200.000 кореянок, китаянок и малаек были насильственно рекрутированы для оказания сексуальных услуг японским военным. Южная Корея и Китай обвиняли ранее Японию в нежелании дать справедливую оценку преступлениям имперской армии, принести извинения и выплатить жертвам компенсации из государственного бюджета.