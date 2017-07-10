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В мире

Опубликован первый документальный фильм, запечатлевший "женщин для утешения"

время публикации: 15:40 | последнее обновление: 15:40 блог версия для печати фото
Китайские и малайские девушки, насильно вывезенные японцами из Пенанга для работы в качестве "женщин для утешения". 1945-й год

Южная Корея опубликовала 18-секундный видеоролик, который, как она утверждает, является первым документальным свидетельством использования солдатами "женщин для утешения" – кореянок, превращенных ими во время Второй мировой войны в сексуальных рабынь.

Об этом пишет в понедельник, 10 июля, сайт новостной службы ВВС.

Этот клип, найденный группой исследователей из Сеула, финансируемых правительством Южной Кореи, был снят американскими военнослужащими в китайской провинции Юньнань, ранее оккупированной Японией. На нем запечатлены семь женщин, выстроенных в шеренгу и разговаривающих с китайским офицером – капитаном военного контингента Китая и США.

До сих пор в распоряжении историков были лишь косвенные доказательства этого преступления – рассказы самих женщин и фотографии.

"Женщинами для утешения" называли жительниц стран Восточной и Юго-Восточной Азии, которые были вынуждены работать в военных борделях и удовлетворять сексуальные потребности японских солдат. Официальный Токио утверждал, что женщины добровольно выбирали эту "работу", историки же убеждены, что девушек похищали и превращали в проституток. По их данным, количество таких "женщин для утешения" достигало 410.000.

Напомним, что в 2015 году правительство Японии принесло официальные извинения Южной Корее за использование кореянок в борделях японской армии во время Второй мировой войны и согласилось внести в южнокорейский фонд материальной помощи жертвам насилия 1 миллиард иен (около 8,5 миллионов долларов США).

Во время Второй мировой войны около 200.000 кореянок, китаянок и малаек были насильственно рекрутированы для оказания сексуальных услуг японским военным. Южная Корея и Китай обвиняли ранее Японию в нежелании дать справедливую оценку преступлениям имперской армии, принести извинения и выплатить жертвам компенсации из государственного бюджета.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 28 декабря 2015 г.
Япония извинилась перед Кореей за использование "женщин для утешения"
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Понедельник, 10 июля 2017 г.
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