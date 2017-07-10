Полковник армии РФ: самолет минобороны Ту-154 взорвали по приказу Суркова и Кадырова

Полковник российской армии Валерий Гратов, задержанный на Украине в начале июня при попытке выехать по поддельному паспорту в Приднестровскую Молдавскую республику с агитационным материалом самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), утверждает, что военный самолет Ту-154, рухнувший в Черное море под Сочи, был намеренно взорван.

Об этом пишет на своей странице в социальной сети Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"В результате сложнейшей оперативной игры был задержан опасный террорист Валерий Гратов по кличке Саныч. Операция по выманиванию в Украину старика-разбойника длилась более полугода. Он является ценнейшим источником информации о действиях российских спецслужб по захвату Крыма и провалившейся операции "Русская весна" на Донбассе", – рассказывает Геращенко.

Гратов, в частности, утверждал со ссылкой на источники в среде ветеранов, что военный самолет Ту-154, рухнувший в Черное море под Сочи, был намеренно взорван, пишет издание "Новое время".

"Ребята ясно дали понять, что версия теракта была отметена официальными спикерами минобороны России не случайно, чтобы не привлекать внимание журналистов. По официальной версии, причиной падения Ту-154 была техническая неисправность или ошибка пилотирования. На самом деле существует еще одна неофициальная версия от моих коллег" – цитирует издание слова российского военного, чья страница в социальной Facebook сейчас удалена.

По его словам, так как самолет принадлежал МО РФ, то досмотр для "своих" проходил не так тщательно, что давало возможность пронести на борт взрывное устройство.

"Пронести бомбу на борт было не сложно. Теракт был санкционирован сверху, поэтому, даже не имея черных ящиков, в СМИ сразу стали разгонять заявления, что крушение было связано с технической неисправностью или ошибкой пилота", – уточняет Гратов.

Он обвиняет в этом преступлении помощника главы Кремля Владислава Суркова и руководителя Чечни Рамзана Кадырова, напомнив о взрывах домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске в 1999 году.

"Возможно, сам президент не был проинформирован об этом, Сурков известен своими подлянками и манипуляциями в плане слива. Исполнителями, скорее всего, были люди Кадырова. Трудно судить, был ли это смертник или бомбу пронесли и оставили на борту", – заявил полковник.

Ту-154 минобороны РФ разбился 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились 92 человека – военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе "Хмеймим" в Сирии. Все они погибли.

В конце июня Госпогранслужба Украины сообщила о задержании двух российских пограничников, которые, по словам главы службы Виктора Назаренко, сбились с маршрута во время учений.