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Индиец застрелил жену, которая не успела вовремя подать ему обед

время публикации: 17:00 | последнее обновление: 17:00 блог версия для печати фото
Индиец застрелил жену, которая не успела вовремя подать ему обед

Ашок Кумар, 60-летний житель города Газиабад, расположенного на западе индийского штата Уттар-Прадеш, застрелил свою 55-летнюю жену за то, что она не вовремя подала ему обед.

Об этом преступлении, совершенном в субботний вечер, пишет в понедельник, 10 июля, сайт новостной службы ВВС.

Кумар вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и повздорил в женой, Сунаиной, недовольной тем, что муж выпил. Она выразил желание обсудить этот факт прежде, чем подать мужу обед.

Это привело Кумара в ярость – он выхватил оружие и пустил ей пулю в голову. Женщина была доставлена в близлежащую больницу с черепно-мозговой травмой и скончалась спустя короткое время. Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние, сообщает издание.

Авторы статьи отмечают, что домашнее насилие стало бичом Индии в последние десять лет. В 2015 году такого рода инциденты происходили в стране каждые четыре минуты. Жертвами чаще всего становились женщины, а виновниками трагедии – их мужья и родственники.

Результаты исследования, проведенного при поддержке правительства Индии, свидетельствуют о том, что 54% мужчин и 51% женщин этой страны признают право мужа избить жену, если та продемонстрировали неуважение к нему, недостаточно хорошо выполнила домашнюю работу или даже пересолила еду.

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