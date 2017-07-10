Кремль утверждает: ему не знаком адвокат, с которым встречался Трамп-младший

В Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Об этом пишет в понедельник, 10 июля, информационное агентство РИА Новости.

Накануне газета The New York Times сообщила, что сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, признался: в ходе предвыборной кампании он встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая обещала предоставить ему информацию, порочащую Хиллари Клинтон.

Встреча с Весельницкой, известной своими связями с Кремлем, состоялась 9 июня 2016 года в здании Trump Tower – через две недели после назначения Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии США. Помимо Дональда Трампа-младшего на встрече также присутствовали председатель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и зять Трампа – Джаред Кушнер.

Согласно заявлению Дональда Трампа-младшего, ему предложили встретиться "с человеком, у которого может быть информация, важная для предвыборной кампании".

Однако, по словам сына президента, сведения, предоставленные Весельницкой, были "туманными и бездоказательными", и свидетельствовали о том, что у нее нет "никакой серьезной информации".

Трамп-младший подчеркивает, что встреча длилась не более получаса и не имела продолжения, а также отмечает, что его отец, в то время кандидат в президенты США, не был поставлен в известность об этой встрече.