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Израильтянин, арестованный в Таиланде, госпитализирован: в его камере находились 30 человек

время публикации: 18:02 | последнее обновление: 18:02 блог версия для печати фото
Израильтянин, арестованный в Таиланде, госпитализирован: в его камере находились 30 человек

Нати Хадад, владелец компании "Самуй – поиск и спасение" в Таиланде, который был задержан в минувшую субботу по подозрению в незаконном хранении оружия и отсутствии лицензии на бизнес, был доставлен в государственную больницу с жалобой на плохое самочувствие.

Об этом пишет в понедельник, 10 июля, новостной портал Walla со ссылкой на местного раввина-хабадника Менди Гольдштейна.

После выписки он может быть выпущен под залог в миллион батов 9более 29.000 долларов). К настоящему моменту его семье удалось собрать 850.000 батов.

Голдштейн сообщает, что израильтянин находится в камере вместе с еще 30 заключенными, и эти тяжелые условия привели к госпитализации.

По данным местных СМИ, группа военнослужащих, осуществившая задержание Хадада, произвела обыск в его клинике и обнаружила там оружие – пистолеты и боеприпасы. Кроме того, в ходе спецоперации был произведен обыск в местном здании "Бейт ХАБАД".

Клиника Нати Хадада, которая должна была открыться приблизительно через месяц, находится рядом с принадлежащим ему же ночным клубом, открытие которого должно было состояться на прошлой неделе. Ранее Нати Хадад написал на своей странице в сети Facebook: "Это произойдет завтра. Это будет открытие самого крутого израильского клуба в Таиланде".

Задержанный сообщал также о том, что его клиника, значившаяся в документах как магазин, была закрыта из-за происков завистников, которые сообщили в полицию, что он якобы помогает израильтянам, обеспечивая их фальшивыми документами.

Хадад утверждал, что заплатил надлежащий штраф и закрыл клинику, однако намерен вскоре открыть ее вновь и обеспечить круглосуточную работу.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июля 2017 г.
В Таиланде задержан израильтянин, у него найдено оружие и боеприпасы







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