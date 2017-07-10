Крупный пожар в Москве: множество пострадавших, в горящем здании остаются люди

В торговом центре "Рио", расположенном на северо-востоке Москвы, произошел пожар – загорелся второй этаж здания, после чего пламя перекинулось на другие помещения. Травмы получили не менее 14 человек, в том числе дети – девять человек госпитализированы.

Об этом сообщает в понедельник, 10 июля, информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

О причинах возгорания информации к настоящему моменту нет. Согласно предварительным данным, горит текстильная продукция.

Источник ТАСС полагает, что в горящем здании, откуда эвакуированы к настоящему моменту более 2.000 человек, заблокированы люди.

Сотрудники МЧС проверяют помещения торгового центра, однако работа затруднена задымлением, площадь которого 70 тысяч квадратных метров. Пожару первоначально был присвоен второй уровень сложности, однако затем он был повышен до четвертого.

На место пожара вылетел вертолет Московского авиационного центра, который эвакуировал двух пострадавших в НИИ Склифосовского.

Тушением пожара лично руководит глава московского управления МЧС Илья Денисов. На месте происшествия работают более 170 человек, свыше 40 единиц техники, задействован пожарный поезд.