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В мире

Завершена операция в Таиланде: из пещеры спасены все 12 детей и тренер

время публикации: 14:01 | последнее обновление: 14:58 блог версия для печати фото
На месте спасательной операции
На месте спасательной операции
На месте спасательной операции

Около 18:00 по местному времени таиландский телеканал Spring News сообщил о завершении операции по спасению 12 детей и их тренера из пещеры Тхам Луанг. По предварительным данным, все дети живы. Последним из футбольной команды "Вепри" пещеру покинул тренер детей, но там еще оставались врач и трое спасателей.

Многие западные СМИ, которые ведут прямой репортаж с места событий, в течение некоторого времени после сообщения Spring News не подтверждали спасение всех детей. В 18:48 о спасении 12-го ребенка сообщили агентство Reuters и британское издание The Guardian.

Официальные источники пока комментариев не дают.

За спасательной операцией, осуществлявшейся в три этапа в течение трех дней, следили все мировые СМИ.

Спасенных доставляют в больницу города Чианграй, где они проходят реабилитацию.

В ходе первых двух этапов из пещеры были выведены восемь человек (по четыре ребенка за этап). Сначала выводили самых физически сильных и подготовленных детей. На третьем этапе эвакуировали четырех детей, в том числе самого младшего, 11-летнего, и их 25-летнего тренера.

Состояние здоровья спасенных на первых двух этапах постепенно улучшается. Некоторым из них требуется лечение в связи с простудными заболеваниями, а также подозрениями на бактериальные инфекции (лептоспироз и мелиодоз), клещевую рецидивирующую лихорадку, а также гистоплазмоз (грибковая инфекция легких, известная как "болезнь Дарлинга" или "пещерная болезнь"). Они носят темные очки, так как длительное время находились в пещере без света, пишут СМИ.

Отмечается также тот факт, что, к сожалению, спасенные дети из школьной футбольной команды не смогут принять приглашение руководства FIFA на финальный матч чемпионата мира в Москве, так как, по мнению врачей, до 15 июля они еще недостаточно окрепнут.

Эвакуацию детей осуществляли профессиональные кейв-дайверы, как таиландцы, так и иностранцы. Причем, как подчеркивали в таиландском МВД, второй и третий этап операции проводили те же дайверы, которые работали на первом этапе. Но в третий день к ним присоединился 19-й дайвер.

Напомним, что в ходе подготовки к эвакуации детей из пещеры погиб профессиональный дайвер, бывший морской спецназовец Саман Кунан.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 10 июля 2018 г.
СМИ: из пещеры в Таиланде спасли 11-го человека
// NEWSru.co.il // В мире // 10 июля 2018 г.
Спасение детей в Таиланде: из пещеры вывели еще двух детей
// NEWSru.co.il // В мире // 10 июля 2018 г.
Власти Таиланда отклонили предложение Маска о применении его капсулы для спасения детей
// NEWSru.co.il // В мире // 10 июля 2018 г.
Третий этап по спасению детей в Таиланде: из пещеры осталось вывести двух человек







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